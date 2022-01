Oschatz

Krane sind derzeit an der Theodor-Körner-Straße so häufig zu sehen, wie manchmal nicht in einem ganzen Jahr. Tatsächlich passiert hier derzeit auch etwas, das nicht alle Jahre geschieht.

Eine Woche nach dem Ausheben der fast 140 Jahre alten Brücke, über die die Döllnitzbahn zum Bahnhof der Strecke Dresden-Riesa-Leipzig fährt, wurde am Dienstag etwas eingehoben. Drei Rohre mit einem Durchmesser von 1,50 Metern liegen seit dem Vormittag auf dem Grund der Döllnitz. In den kommenden Tagen sollen sie überdeckt werden, so dass der Dahlener Bau GmbH eine deutlich größere Baustelle zur Verfügung steht, als sie die Böschung am Haltepunkt Körnerstraße bietet.

Damit wird es möglich sein, den noch stehenden Brückenpfeiler abzureißen, ohne von der Bundesstraße aus arbeiten und den Verkehr dort noch weiter einschränken zu müssen. Der andere Pfeiler war von der Böschung zu erreichen und konnte deshalb bereits in der vergangenen Woche abgetragen werden. In den nächsten Tagen sollen auch die alten Widerlager abgetragen werden. Das Mauerwerk aus Sandstein wird dabei gesichert und kommt an den neu zu bauenden Betonstützen als Verblendung zum Einsatz.

Von Axel Kaminski