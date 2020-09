Döllnitzbahn: Hunderte Besucher bei Bahnhofsfest und Tag des offenen Denkmals

Mügeln

Hans und Inge Fromm genießen die Tour im Dampfzug der Döllnitzbahn. „Wir waren krankheitsbedingt lange nicht in Mügeln und freuen uns riesig darüber, was aus dem Bahnhof geworden ist“, sagt der Berliner Bahnfan auf der Fahrt von Mügeln nach Kemmlitz in einem der nach historischen Vorlagen nachgebauten Waggons. Extra zum Bahnhofsfest sind die Waggons wie auch historische Dampfloks im Einsatz. Nur der Nachbau der „Sächsischen I K Nr. 54“ fehlt zum Leidwesen der Bahnfreaks, da die Lok nicht einsatzfähig ist. Dennoch gibt es für die Fromms wie für alle anderen Besucher eine Menge zu erleben. In Kemmlitz am Endpunkt fast auf dem Betriebsgelände des Kaolinwerkes lässt sich erahnen, wie wichtig die Schmalspurbahn für den Transport des „Weißen Goldes“ einst war.

Im historischen Gewand

Lars Gersten, Corinna und Theresa Müller (v.r.n.l.) aus Schleben lassen es sich an Fahrtagen mit historischen Bahnen nicht nehmen, als Gäste in nostalgischem Gewand dabei zu sein. So werden sie immer wieder zu beliebten Fotomotiven der Bahnhofsfestbesucher. Quelle: Bärbel Schumann

Beim Stopp in Nebitzschen fasziniert das Paar eine mitgereiste Familie besonders. Lars Gersten mit Corinna und Theresa aus Schleben lassen es sich nicht nehmen, bei Anlässen wie dem Bahnhofsfest in Mügeln in historischem Gewand mitzufahren. Das kommt besonders bei den vielen Hobbyfotografen an. Nicht oft bekommen sie Passagiere stilecht in und vor historischen Zügen zu sehen. In Nebitzschen gibt es aber noch andere Extras: Doppelzügige Aus- und Einfahrten von Dampf- und Dieselzug.

Lokparade am Mügelner Lokschuppen. Erwartungsvoll haben sich Hobby-Fotografen einen Platz gesucht. Quelle: Bärbel Schumann

Wieder zurück auf dem einst größten Schmalspurbahnhof Deutschlands wenn nicht gar Europas – so jedenfalls wurde es im Heimatkundeunterricht an regionalen Schulen zu DDR-Zeiten gelehrt – konnten Besucher nicht nur das Geoportal besuchen. Führungen über das Bahnhofsareal bot Andreas Lobe vom Mügelner Heimatverein an. Hier wurde deutlich, dass die Schmalspurbahn seit der offiziellen Eröffnung des Bahnhofes im Januar 1885 eng mit Landwirtschaft und Industrie der Region verbunden ist. Mit der Bahn wurden nicht nur Zuckerrüben in die damals neu erbauten Zuckerfabriken in Döbeln und Oschatz transportiert, sondern ebenso Rohstoffe wie Kaolin, Sand und Gestein oder Erzeugnisse aus den Fabriken entlang der Strecke. Wie wichtig die Bahn war, beweist eine Aussage von Lobe: „Die Bauern an der Bahnlinie schafften es, dass vor der offiziellen Abnahme der Strecke auf dem Abschnitt Döbeln – Mügeln im Dezember 1884 der erste Zug fuhr.“

Patrice Kötz von der Döllnitzbahn sorgte wie viele andere dafür, dass die Züge sicher verkehrten und Gastlokführer mit örtlichen Besonderheiten klarkamen. Quelle: Bärbel Schumann

150 000 Fahrkarten im Jahr verkauft

Hochzeiten erlebte der Mügelner Bahnhof nach 1928. „360 000 Tonnen Güter wurden da auf ihm durchgeschleust. Es gab um die 150 Beschäftigte. Mügeln war Heimatbahnhof für 24 Dampfloks, 40 Personen- und 150 Güterwaggons. Im Jahr wurden hier rund 150 000 Fahrkarten verkauft“, nennt Lobe Fakten aus dem Archiv. So wird deutlich, welche Bedeutung die Schmalspurbahn auch auf die Industrie und die Landwirtschaft hatte. In der neuen kleinen Ausstellung zur Mügelner Industriegeschichte wird gezeigt, dass in der Stadt gebaute Erzeugnisse wie Chinapantoffeln, Schubkarren, Betonmischer, Schweißerbrillen, Kacheln, Kaolin oder Quarzitgestein transportiert wurden.

Von Bärbel Schumann