Döllnitzbahn bietet tolle Aussichten

Vor knapp drei Jahren nahm die Döllnitzbahn ihren Aussichtswagen „ Collmblick“ in Betrieb. Ende der Woche könnte er seine ersten Runden in dieser Saison drehen, denn in diesem Jahr stehen die Ferienfahrten über Himmelfahrt wieder im Fahrplan.

Von Himmelfahrt bis zum Sonntag verkehrt der Dieselzug zwischen Oschatz, Mügeln, Kemmlitz und Glossen nach dem Ferienfahrplan. In Mügeln starten die Züge 9.52, 12.26 und 15.52 Uhr in Richtung Oschatz. Dort ist 10.45, 13.20 und 16.45 Uhr Abfahrt nach Mügeln. Der erste Zug fährt nach kurzem Aufenthalt nach Glossen weiter. Wer mit dem zweiten Zug nach Kemmlitz möchte, hat in Mügeln knapp eine Stunde Zeit.

Die Kosten für eine Fahrt von Oschatz über Mügeln nach Glossen oder Kemmlitz und zurück betragen für den Erwachsenen sieben, für Kinder 4,20 Euro. Die jeweiligen Fahrkarten sind unter den entsprechenden Hygienebedingungen beim Zugführer erhältlich.

Das Bedecken von Mund und Nase ist in den Zügen der Döllnitzbahn, wie im öffentlichen Nahverkehr überhaupt, weiterhin Pflicht. Ob dazu Maske, Schal oder Tuch genutzt wird, ist egal. Aufgrund der Hygienebestimmungen wird es auch während dieser Ferienfahrten keinen Imbiss- und Getränkeverkauf am Packwagen geben.

An der Strecke der Döllnitzbahn können das Eisenbahn-Postkartenmuseum im Oschatzer Südbahnhof sowie das Geoportal in Mügeln besucht werden. Das Postkartenmuseum ist am Donnerstag und am Sonntag, von 10 bis 12 Uhr und 13 bis 17 Uhr geöffnet. Das Geoportal in Mügeln öffnet von Mittwoch bis Sonntag, von 10 bis 17 Uhr. Die Benutzung des Bällebads im Haus und der VR-Brille ist allerdings derzeit nicht möglich.

Das Cafe „Volldampf“ am Haltepunkt Kemmlitz Ort ist am Sonntag, von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

