Mügeln

Nach zwei Jahren bietet die Döllnitzbahn einen neuen Schwibbogen an. Hinter der Dampflok zeigt er die Silhouette des Oschatzer Neumarktes mit Rathaus und St.-Aegidien-Kirche.

Zwei Größen

Das regional hergestellte Erzeugnis gibt es in zwei Größen. Der 43 Zentimeter breite, von Denise Zwicker an der echten Dampflok präsentierte Schwibbogen kostet 99 Euro. Er ist mit einzelnen, austauschbaren LED-Lampen ausgestattet. Beim preisgünstigeren Exemplar mit dem kleineren Platzbedarf beleuchtet ein LED-Schlauch die Szenerie.

Verkauf läuft

Von beiden Modellen wurden Kleinserien mit je 50 Exemplaren angefertigt. Sie sind ab sofort bei der Döllnitzbahn in Mügeln, sowie in der von dieser Bahngesellschaft betriebenenen Reisestation im Oschatzer Bahnhof erhältlich. Außerdem besteht die Möglichkeit, dieses Souvenir per E-Mail bei der Döllnitzbahn zu bestellen.

Ebenso wie der vorherige Schwibbogen ist auch die Räucherlok, die erstmals vor rund zehn Jahren angeboten wurde, ausverkauft.

Von Axel Kaminski