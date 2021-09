Mügeln

Als 2013 die Sonderausstellung „Die königliche Jagdresidenz Hubertusburg und der Friede von 1763“ gezeigt wurde, bot die Döllnitzbahn zum ersten Mal Oldtimerfahrten zum Schloss an. Mit dem Dampfzug ging es bis Glossen und von dort mit dem Reisebus S5 der Firma Fleischer weiter nach Wermsdorf. Während die Lok ihren 100. „Geburtstag“ schon eine Weile hinter sich hat, geht der Bus stramm auf seinen 50. zu.

Zur Eröffnung der Ausstellung „Meine Hubertusburg“ gibt es eine Neuauflage des Oldtimer-Doppelpacks – ohne Reservierung und Kartenvorverkauf wie vor acht Jahren, aber von Mügeln aus mit zwei Umstiegen und einer kurzen Fahrt mit dem Triebwagen.

Umsteigen in Glossen

Anschluss an den Reisebus ab Glossen besteht bei Abfahrt 10.35 und 14.35 Uhr in Mügeln. Aus den Dampfzügen muss in Nebitzschen ausgestiegen werden, da diese nach Kemmlitz weiterfahren. Fünf Minuten Zeit bleiben zum Umsteigen in den Triebwagen, der Glossen 10.48 beziehungsweise 14.49 Uhr erreicht. Die Busse, die dort auf die Fahrgäste warten, kommen 11.15 und 15.15 Uhr am Schloss Hubertusburg an. Die Rückfahrten beginnen dort 13.05 und 17.45 Uhr. Bei der Fahrt am späten Nachmittag entfällt auf dem Rückweg das Umsteigen in Nebitzschen. Laut Plan kann dann die gesamte Bahnfahrt unter Dampf absolviert werden.

Verlängerung des Reisevergnügens möglich

Wem das Erlebnis auf schmaler Spur noch zu kurz ist, der kann den Vormittags-Express nach Wermsdorf auch mit dem Zug 9.45 Uhr ab Oschatz erreichen und von Mügeln aus 14.43 Uhr wieder dorthin zurück fahren. Fahrkarten für den Bus gibt es in Glossen beim Busfahrer. Für die Züge sind die an diesem Wochenende geltenden Tageskarten erforderlich. Für die Bahnfahrt werden außerdem Sachsentickets und Netzkarten des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes anerkannt.

Von Axel Kaminski