Döllnitzbahn bietet im Mai Dampffahrten mit Einschränkungen und ohne Imbiss

Mit dem Wegfall der Ausgangsbeschränkungen bietet die Döllnitzbahn ab Mai auch wieder Dampfzugfahrten im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs an. Ausdrücklich haben seit dem 20. April die Bürger wieder die Möglichkeit, ihre Wohnung auch ohne triftigen Grund zu verlassen.

Mehr Waggons mit weniger Plätzen

Dazu bietet die Döllnitzbahn am 8. und 9. Mai sowie am 30. Mai und 1. Juni Gelegenheit. „Die Züge werden mit mehr Waggons als üblich unterwegs sein, aber weniger Plätzen pro Waggon“, erläutert Denise Zwicker, die bei der Döllnitzbahn für das Marketing zuständig ist. Wie bereits derzeit im Schülerverkehr würden auch bei diesen Fahrten jene Sitzplätze markiert, die von den Reisenden nicht in Anspruch genommen werden sollen. Damit reduziere man die Kapazität in den Waggons, um die nach wie vor geltenden Abstandsregeln einhalten zu können.

Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht

Natürlich sei auch eigenes verantwortliches Handeln gefragt. Es gehe eben nicht, dass sich nicht zu einem Hausstand gehörende Personen auf den Plattformen drängen. Für die Dampffahrten gilt – wie für alle Leistungen im öffentlichen Nahverkehr – die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Verzichtet werde in dieser Situation darauf, den Packwagen mitzuführen, an dem sonst an den Halten Getränke, Snacks und Bockwurst angeboten worden seien.

Fahrgäste sichern Fortbestand der Bahn

„Wir brauchen unsere Fahrgäste besonders jetzt, nur so können wir den Fortbestand unserer Bahn sicherstellen“, sagte Ingo Neidhardt, Geschäftsführer der Döllnitzbahn GmbH. „Eins ist gewiss: Wir werden auch in den nächsten Wochen auf unsere Urlauber und zahlreiche Besucher verzichten müssen, die sonst einen Großteil unserer Fahrgäste ausmachen. Wir hoffen daher, dass viele Tagesgäste durch den Wegfall der Ausgangsbeschränkungen eine Fahrt mit dem ’Wilden Robert’ unternehmen“, ergänzte er.

„Collmblick“ im Einsatz

Neben diesen Dampffahrten und dem Fahrplanverkehr zur Schulzeit wird die Döllnitzbahn in der Zeit vom 21. bis 24. Mai Ferienfahrten über Himmelfahrt anbieten. Dafür werde der Ferienfahrplan für Dieselzüge gelten. Möglicherweise werde dabei der Aussichtswagen „Collmblick“ zum Einsatz kommen.

Bei den Dampf- und Ferienfahrten handele es sich, wie derzeit beim Schülerverkehr, um reguläre Fahrplanangebote. Daher gelte bei diesen Fahrten der Tarif des Mitteldeutschen Verkehrsverbundes (MDV) – gegebenenfalls mit Dampfzuschlag. Es werden keine Sondertickets angeboten.

