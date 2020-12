Oschatz

Obwohl ab Montag die Schulen geschlossen sein werden, gilt nicht automatisch der Ferienfahrplan. Nach aktuellem Stand verkehrt die Döllnitzbahn weiter nach dem „Fahrplan Dieselzüge Schulzeit“. „Das hängt damit zusammen, dass der Ferienfahrplan auf Tagestouristen zugeschnitten ist, wir beispielsweise dann am Wochenende fahren. Das dürfte in der jetzigen Situation überflüssig sein“, erläutert Eisenbahnbetriebsleiter Lutz Haschke. Andererseits habe man einen Verkehrsvertrag und sei verpflichtet, die dort verankerten Leistungen zu erbringen. Dazu gehöre auch eine festgelegte Anzahl von Betriebstagen unter Dampf. So würden an diesem Wochenende die angekündigten Dampffahrten stattfinden. Allerdings gäbe es am Packwagen weder Imbiss noch Ausschank. Vom Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig seien auch die Dampffahrten zwischen Weihnachten und dem 3. Januar 2021 bestellt. Glühwein werde es dabei definitiv nicht geben. Hinsichtlich der Fahrleistungen sei man aber – so lange nichts anderes festgelegt werde – in der Bringepflicht.

Die Omnibus-Verkehrsgesellschaft „Heideland“ (OVH) hingegen fährt ab dem Montag nach dem Ferienfahrplan. Wegen der Anfang des Monats festgelegten Verlängerung der Schulferien war bereits am 2. Dezember bekannt gemacht worden, dass am 21. und 22. Dezember jene Busse ausfallen, die nur an Schultagen verkehren.„Auch mit der Umstellung auf den Ferienfahrplan sind die Stadtlinien A in Torgau und Oschatz von Montag bis Freitag weiterhin alle halbe Stunde im Einsatz. Alle Plus-Bus-Linien fahren von Montag bis Freitag weiterhin im Stundentakt und alle Takt-Bus-Linien im Zwei-Stunden-Takt“, teilt die OVH mit. Sobald die Schulen wieder für den Präsenzunterricht öffnen würden, werde wieder der reguläre Schultags-Fahrplan eingeführt. Die OVH werde ihre Fahrgäste darüber rechtzeitig informieren.

Wie der Verkehrsverbund Oberelbe mitteilt, fahren die Busunternehmen unter anderem im Nachbarkreis Meißen bis einschließlich 22. Dezember nach dem Schulfahrplan. Auch der Umfang des Zugverkehrs bei DB Regio und Mitteldeutsche Regiobahn gehe ohne Einschränkungen weiter.

Von Axel Kaminski