Döllnitzbahn fährt zu Ostern – doch ohne Eiersuche

Mügeln

Nils aus Ganzig erlebte am Ostersonntag seine erste Fahrt mit der Döllnitzbahn. Angst vor der schwarzen, fauchenden Lokomotive hatte er nicht, denn zum Zuschauen hatte ihn sein Papa schon einmal mitgenommen. Unter den Fahrgästen waren wieder viele, die auf Jagd nach guten Fotomotiven und Videosequenzen waren. Dafür bieten die Dampffahrten mit dem „Wilden Robert“ immer gute Gelegenheiten.

Eiersuche fällt aus

Wer eine Osterfahrt mit Unterhaltung erleben wollte, kam nicht auf seine Kosten. Um unnötige Kontakte zu vermeiden, fiel die Eiersuche am Haltepunkt Altoschatz-Rosenthal wie bereits im vorigen Jahr aus. Der Packwagen wurde nicht bewirtschaftet.

Die Döllnitzbahn hatte an ihre Lok 99 584 einen stattlichen Zug gehängt und im Vorfeld auf Werbung verzichtet. So hatten die Bahnfans und Osterausflügler bei den meisten Fahrten viel Platz und konnten ohne Scheu vor einem Ansteckungsrisiko mitfahren– was in der aktuellen Lage auch schon Teil eines gelungenen Osterfestes sein kann.

Von Axel Kaminski