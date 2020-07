Mügeln

Mit stabilen Fahrgastzahlen und ohne Aufnahme von Schulden ist die Döllnitzbahn durchs Jahr 2019 gekommen. Das hatte Ingo Neidhardt den Gesellschaftern mitgeteilt. Im OAZ-Interview nennt er Details dazu und blickt auf die Corona-Folgen für das Eisenbahnunternehmen.

Zur Galerie Die Döllnitzbahn hat dank Finanzierungszusagen des Freistaates in den vergangenen Jahren ihre Infrastruktur wieder auf einen zeitgemäßen Stand bringen können. Außerdem profitiert sie vom Projekten der Kommunen an der Strecke und bringt sich dabei selbst ein.

Herr Neidhardt, vor den Gesellschaftern sprachen sie von stabilen Finanzen und Fahrgastzahlen. Was bedeutet das konkret?

Wir haben – wie immer in den vergangenen Jahren – einen kleinen Überschuss erwirtschaftet, was man landläufig als schwarze Null bezeichnet. Dabei beförderten wir wieder reichlich 50 000 Fahrgäste. Personell und technisch ist die Döllnitzbahn relativ sicher aufgestellt. Wir sind weder verschuldet, noch mussten wir Kredite aufnehmen.

Vor knapp einem Jahr wurde das Geoportal im Empfangsgebäude des Mügelner Bahnhofes eröffnet. Wie schlägt sich das in der Bilanz der Döllnitzbahn wieder?

Das Gebäude dieser neuen Nutzung zuzuführen ist zweifellos eine Win-Win-Situation für die Region und für uns als Döllnitzbahn. Nach der Wiedereröffnung des Oschatzer Bahnhofsgebäudes, in dem wir unsere Reisestation betreiben, war es innerhalb kürzester Zeit die zweite von einer Anliegerkommune gestemmte Investition in die Attraktivität der Bahn. Aber das Geoportal übt – noch – keinen wirkungsvollen Einfluss auf unsere Fahrgastzahlen aus. Ich weiß, dass noch mehr Bemühungen laufen, um die Region touristisch interessanter zu machen. Ich denke da an das Ausweisen und Ertüchtigen von Radwanderwegen. Aber der wichtigste touristische Impuls wäre ein Bekenntnis zum Wiederaufbau der Bahnstrecke nach Wermsdorf. Das wäre für unsere Strecke das, was Schloss Moritzburg für den Lößnitzdackel oder der Berg Oybin für die Zittauer Schmalspurbahn ist.

Die Döllnitzbahn hat ab Anfang 2020 verstärkt bei den Leipzigern um Aufmerksamkeit geworben. Konnten Sie sich dort schon ein breiteres Publikum erschließen?

Wir haben bei den Glühweinfahrten Ende 2019, für die wir auch schon in Leipzig geworben hatten, ein deutlich spürbares Interesse aus der Großstadt registrieren können. Wir bauen auf das Potenzial, das Leipzig hat. Für 2020 lässt sich da jetzt allerdings wenig sagen. Die Corona-Krise wirkt sich immer noch so aus, dass sich auch jetzt noch viele Menschen vor Fahrten rein zum Vergnügen scheuen.

Eine Zeitlang durfte nur raus, wer zum Arzt, zum Einkaufen oder auf Arbeit wollte. Wie wirkte sich das auf die Döllnitzbahn aus?

Als Teil des Angebots des öffentlichen Nahverkehrs haben wir als Döllnitzbahn unseren kompletten Fahrbetrieb aufrechterhalten. Es gab hier keine Kurzarbeit. Die Fahrgeldausfälle summierten sich allerdings von Mitte März bis Mitte Mai auf einen fünfstelligen Betrag. Auch der Umsatz in der Mobilitätszentrale in Oschatz ging deutlich zurück.

Das lässt die schwarze Null für 2020 in weite Ferne rücken?

Abgerechnet wird am Jahresende. Es gibt einen Hoffnungsschimmer in Gestalt eines Hilfsschirmes des Bundes für den öffentlichen Nahverkehr im Volumen von fünf Milliarden Euro. Dazu gibt es erste vorsichtige Zusagen, dass die Döllnitzbahn mit ihrem in einem Verkehrsvertrag geregelten Beitrag zum öffentlichen Nahverkehr berücksichtigt wird. Wir hoffen, die Corona-Krise mit einer nur kleinen finanziellen Delle zu überstehen.

Corona ist zwar noch nicht vorbei, auch wenn es regional kaum aktuelle Fälle gibt. Wie geht es beim Fahrbetrieb und den Veranstaltungen der Döllnitzbahn in diesem Jahr weiter?

Der reguläre Zugbetrieb läuft fahrplanmäßig, inklusive der touristischen Dampfzugfahrten. Wir planen auch unser Bahnhofsfest in Mügeln im September. Es wird wie immer an diesem Wochenende einen verstärkten Zugbetrieb geben, ansonsten ist vieles anders als sonst: keine Musik, kein Kuchenbasar, kein Festzelt und – wenn erforderlich, weil sonst der Mindestabstand von 1,50 Meter nicht eingehalten wird, also insbesondere in den Zügen – die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes.

Für 2020 war eine große Investition angekündigt. Kann sie angesichts so unsicherer Zeiten überhaupt getätigt werden?

Wir halten am Neubau der Döllnitzbrücke im Bereich der Körnerstraße in Oschatz fest. Dafür geben wir in diesem Jahr rund 650 000 Euro für den Stahlbau und im kommenden Jahr etwa die gleiche Summe für die Arbeiten an den Widerlagern und für die Montage der Brücke aus. Bis Ende 2019 konnten wir übrigens alle Arbeiten zur Sanierung der Gleisanlagen unserer Strecke beenden. Als dicken Brocken haben wir für 2022 und 2023 noch die Sanierung der Stützmauer im Anschluss an die Brücke im Plan. Dazu besprechen wir mit der Stadt, dem Landkreis und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr, wie die Kosten der Sanierung zwischen Straße und Schiene aufgeteilt werden. Tatsächlich muss man aber sagen, dass wir auf Sicht fahren, um genau im Blick zu behalten, wie sich unsere Finanzen jetzt entwickeln.

Wird an der Strecke auf absehbare Zeit auch wieder außerhalb von Oschatz investiert?

Das Wartehäuschen in Naundorf ist – ebenso wie das am Bahnhof Thalheim-Kreischa – fast fertig. Für Schweta und Altoschatz-Rosenhal haben wir Fördermittelanträge gestellt, die bereits positiv beschieden worden. Nach diesen Investitionen gäbe es wieder an jedem Halt an der Strecke eine Unterstellmöglichkeit.

Von Axel Kaminski