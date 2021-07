Mügeln

Die Sommerferien sind in Sicht und damit auch der Sommerfahrplan der Döllnitzbahn. In den Ferien verkehren die Züge donnerstags bis sonntags. Dazu kommt, dass am 10. und 11. Juli planmäßig Dampffahrten stattfinden. Die für den 17. Juli geplanten Abendfahrten entfallen zwar, aber dafür ist die 99 584 am 17. und 18. Juli nach dem normalen Dampf-Fahrplan unterwegs. Damit ist ab jetzt bis zum 12. September an jedem Wochenende Zugbetrieb bei der Döllnitzbahn.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben den kommenden beiden Sonnabenden und Sonntagen wird die Dampflok außerdem zum ursprünglich geplanten Termin des Mügelner Altstadtfestes am 14. und 15. August sowie zu den Sommerfahrten am 28.und 29. August eingesetzt.

Sonderfahrplan am 11. und 12. September

Egal, ob Schulzeit oder nicht: Die Dampfzüge fahren 9.25, 12.31 und 16.30 Uhr von Mügeln aus nach Oschatz. Dort beginnen die Rücktouren 10.43, 13.45 und 17.40 Uhr. Ausnahme ist das Wochenende vom 11. und 12. September, an dem das Mügelner Bahnhofsfest stattfindet. Dafür gilt ein Sonderfahrplan.

Die Dieselzüge nach Oschatz fahren in den Ferien von Donnerstag bis Sonntag, 9.52, 12.26 und 15.52 Uhrin Mügeln ab. Rückfahrt ist 10.45,13.20 und 16.45 Uhr. Ebenso wie bei den Dampffahrten setzt sich der erste Zug aus Oschatz nach kurzem Aufenthalt in Mügeln in Richtung Glossen in Bewegung, der zweite fährt nach Kemmlitz weiter.

Von Axel Kaminski