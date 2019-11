Döllnitzsee wird entschlammt

Wermsdorf

Seit rund fünf Wochen wird im Auftrag der Landestalsperrenverwaltung Sachsen (LTV) an der Talsperre Döllnitzsee gearbeitet. „Die Sedimentberäumung ... hat nach dem Fischereifest ... begonnen“, teilte die LTV der Oschatzer Allgemeinen auf Nachfrage mit.

Schäden vom Hochwasser 2013 werden beseitigt

Dabei beseitige man Schäden, die in Folge des Hochwassers 2013 eingetreten seien. Während jenes Hochwassers seien „sehr große Mengen an Sedimenten“ in die Talsperre Döllnitzsee eingetragen worden. Bei der LTV rechnet man damit, dass circa 40 000 Kubikmeter Sedimente entnommen werden müssen. Diese sollen der Verwertung in der Landwirtschaft zugeführt werden. Die Bauleistung wurde von der LTV an eine externe Firma vergeben.

Arbeiten bis Mitte 2020

Die Arbeiten sollen demnach bis Mitte 2020 abgeschlossen sein. „Die Gesamtprojektkosten zur Sedimentberäumung in der Talsperre Döllnitzsee liegen bei rund einer Million Euro“, teilt die LTV mit.

Arbeiten an der Talsperre Horstsee

Gebaut werde derzeit auch an der benachbarten Talsperre Horstsee. Hier habe die Landestalsperrenverwaltung in diesem Jahr damit begonnen, in den Rodaer Damm sechs Meter lange Spundwände einzubauen. „Der Damm wurde beim Hochwasser 2013 beschädigt und erhält nun auf einer Länge von 110 Metern eine Innendichtung, die seine Standsicherheit verbessert“, erläutert Patricia Zedel von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der LTV. Gleichzeitig werde der Damm um einen halben Meter erhöht, so dass er künftig sicher vor einem solchen Hochwasser sei, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkomme (HQ100).

Inzwischen seien am Horstsee das Einlaufbauwerk, das Bedienhaus und das Auslaufbauwerk im Rohbau fertiggestellt. Die Arbeiten sollen bis Ende nächsten Jahres abgeschlossen sein. Für die gesamte Baumaßnahme an der Talsperre Horstsee würden rund zwei Millionen Euro investiert.

Von Axel Kaminski