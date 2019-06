Zeicha

Es hat durchaus Vorteile, wenn am Wochenende kein Bus ins Dorf kommt. Sonst müssten die Organisatoren vom Dorfverein eine neue Strecke für das Seifenkistenrennen sorgen – oder die OVH die Haltestelle verlegen.

In einer Hinsicht war an der Zeichaer Haltestelle am Sonnabend alles wie immer. Schließlich hielten die Seifenkisten in Höhe des Wartehäuschens, wo die Ziel-Lichtschranken standen, auch nicht. Hier begannen die mit großer Vorsicht vorgenommenen Bremsmanöver. Nach rund 200 Metern, die in den allermeisten Fällen in weniger als einer halben Minute absolviert worden, ist beim Bremsen Feingefühl gefragt. Egal, ob die Starter der Kinder- oder Erwachsenenkonkurrenz mit ihren Zeiten zufrieden waren, Mensch und Material blieben heil und die Helfer des Deutschen Roten Kreuzes verlebten einen ruhigen Bereitschaftsdienst.

Zwei Altersklassen und zwei Wettbewerbe

Gestartet wird in Zeicha traditionell in zwei Altersklassen und zwei Wettbewerben. In der Kinderkonkurrenz, in der diesmal neun Fahrerinnen und Fahrer antraten, ist eine 180 Meter lange Strecke zu absolvieren. Beim Speed-Wettbewerb gewinnt, wer in der kürzesten Zeit das Ziel erreicht. Mit einer Gesamtzeit von 52,19 Sekunden aus zwei Durchgängen gelang das Nico Naumann. Scott Schuster (52,83) und Celine Gründling (52,96) belegten die weiteren Podestplätze.

Zur Galerie Der kleine Ort Zeicha, zwischen Mügeln, Oschatz und Stauchitz gelegen, hatte am Sonnabend sein großes sommerliches Sportereignis: das Seifenkistenrennen.

Bei den Erwachsenen waren diesmal vier Piloten am Start. Erstmals seit mehreren Jahren war keine Frau darunter. Die Streckenlänge beträgt für diese Altersklasse 218 Meter. Sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern liegt das Gefälle der Piste bei rund fünf Prozent. Zulässig ist ein Gesamtgewicht des Fahrers und seiner Kiste von 150 Kilogramm. Bei den Kindern wird das ohnehin nicht ausgeschöpft und auch bei den Erwachsenen brachte das in diesem Jahr niemand auf die Waage. Theoretisch könnte man mit Gewichten an Bord die Masse und damit die Geschwindigkeit erhöhen, um eine bessere Zeit zu erzielen. Schließlich wird im Ziel auf die Hundertstelsekunde genau gemessen. Dennoch reizte diese Möglichkeit niemand aus. In diesem kleinen Starterfeld belegte Reiner Gründling Platz 1. „Das erste Mal nach 15 Jahren“, wie er betonte. Mit mehr als eineinhalb Sekunden aus zwei Läufen war sein Vorsprung vor Torsten Peter deutlich. Dritter wurde Oliver Heyne.

Alter spielt keine Rolle

Keine Rolle spielt das Alter beim Gaudiwettbewerb. Dort geht es darum, zwei Läufe mit möglichst wenig voneinander abweichenden Ergebnissen zu Tal zu bringen. Fast perfekt schaffte das Reiner Gründling mit einer Differenz von 0,05 Sekunden. Mit 0,06 beziehungsweise 0,07 Sekunden folgten Richard Peter und Phil Schuster auf den Plätzen. Ein versöhnlicher Abschluss des Renntages für ihn, denn beim Speed-Rennen der Kinder war er Neunter geworden.

Sorgt ein Gastewitzer für eine Zeitenwende?

Zeicha scheint nicht (mehr) das Mekka jener Starter zu sein, die in der Saison von Rennen zu Rennen ziehen und ehrgeizig um beste Platzierungen kämpfen. „Bei dieser Konkurrenz hatten einige Einheimische die Lust am Basteln und Fahren verloren“, stellte Mitorganisator Reiner Gründling fest. Diese Lust sei nun wieder in den Ort zurückgekehrt. So feiere man ein kleines Sportereignis mit viel Spaß, sitze am Renntag noch bis Mitternacht zusammen und frühstücke am nächsten Morgen erst gemeinsam, bevor es ans Aufräumen gehe.

Möglicherweise sorgte der Gastewitzer Reiner Kussak für eine Zeitenwende bei dieser Veranstaltung. Von vielen bestaunt und wegen seines Wagemutes bewundert, nahm er die Piste auf Inlineskates in Angriff. Im Gegensatz zu den im Sitzen Startenden holte er Anlauf und war deutlich schneller, aber ebenfalls wohlbehalten, im Ziel. Schon denkt man in Zeicha darüber nach, künftig auch eine Inlinerabfahrt auszuschreiben ...

Von Axel Kaminski