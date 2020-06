Doppelter Genuss in Kemmlitz: Kaffee und Kunst am Haltepunkt der Döllnitzbahn

Kemmlitz/Poppitz

Im dritten Anlauf gelang am Sonntag die Eröffnung der zweiten Ausstellung Ursula Nollaus im Café Volldampf in Kemmlitz. Die Umstände dafür waren einmalig. „Die Ruhe der vergangenen Wochen hatte für mich den Vorteil, ältere Werke wieder einmal herzuholen und Revue passieren zu lassen. Einige davon haben es in die Ausstellung geschafft“, sagt sie über das Herunterfahren des öffentlichen Lebens durch Corona.

Verschiedene Betrachtungsweisen

Die Pause für den Kulturbetrieb, der gerade schrittweise wieder anläuft, habe deutlich gemacht, dass Kunst kein Selbstzweck sei, so Nollau. „Sie regt an, nachzudenken und ist ein Geschenk, für den Künstler selbst und für andere“. Nicht wenige der 15 Bilder, die im Café Volldampf nun ausgestellt sind, wurden auf quadratischen Leinwänden geschaffen. Das habe bei einigen eher abstrakt gestalteten Gemälden den Vorteil, dass man sie drehen kann und so aus vier Perspektiven darauf blickt. „Im besten Falle verschafft uns die Auseinandersetzung mit Kunst also neue Blickwinkel, eine Eigenschaft, die in den vergangenen Wochen immens an Bedeutung gewonnen hat“, meint die in Poppitz wohnende Seniorin.

Christian Schiel und Sandra Zehme musizierten zur Ausstellungseröffnung. Quelle: Christian Kunze

Obwohl Ursula Nollau von sich selbst meint, keine große Rednerin zu sein („Ich lasse meine Bilder sprechen“), ließ sie die Gäste der Ausstellungseröffnung dann doch an einigen Gedanken zu ihrem Werk teilhaben. So findet sich etwa im Gemälde eines Apfelbaumes in dezenten Farben mittendrin ein Apfel in sattem Goldton. Was hat es damit auf sich? In erster Linie ist das eine Verbeugung vor der Kunst des Mittelalters. „Damals galt Gelb als die Farbe des Teufels. Schwefel, Urin und Eiter sind gelb und verstärkten die negativen Assoziationen. In Folge des dessen wurde Gelb gemieden oder gar nicht verwendet, die damaligen Werke sind demnach sehr dunkel und düster. Gold wurde oftmals als Ersatz für das teuflische Gelb verwendet“. Ein krasser Gegensatz zu heute, wo gelb zwar noch immer mit Neid assoziiert, aber sonst damit eher Helligkeit, Freude, Licht und damit eher positives ausdrückt wird.

Folgeausstellung nicht ausgeschlossen

Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von Christian Schiel und Sandra Zehme. Die Musik lechzt derzeit ebenso täglich nach neuen Möglichkeiten, sich im wahrsten Sinne des Wortes wieder Gehör zu verschaffen. Entsprechend der Jahreszeit gab es passende Melodien. Nachdem die Ausstellung erst Ostern, dann am Wochenende vor Himmelfahrt eröffnet werden sollte und der tatsächliche Termin nun auf den Sommeranfang fiel, gibt sich Holger Schilke, der mit seiner Familie das Café betriebt, optimistisch, dass die Bilderschau angenommen wird. „Sie ist als Verkaufsausstellung konzipiert, wer in Bild erwerben will, sollte dies kundtun“. Er kann sich darüber hinaus vorstellen, im kommenden Jahr erneut Kunst in den Räumen zu zeigen.

Café Volldampf, Hauptstraße 21, 04769 Mügeln, Ortsteil Kemmlitz

Von Christian Kunze