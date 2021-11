Oschatz

Nach der Schlossschule Hof trifft die Welle der Schulschließungen aufgrund von Corona-Fällen nun auch die Robert-Härtwig-Oberschule. Während in Hof der Unterricht nach Stand vom Mittwoch am kommenden Montag wieder beginnen kann, trat die Schließungsverfügung für die Oschatzer Oberschule erst am Dienstag in Kraft. In den Klassen 5a, 9a und 9d waren der amtlichen Mitteilung zufolge je vier Infektionen per Schnelltest aufgefunden worden.

Das Kultusministerium geht davon aus, dass sich die Mehrzahl der Fälle nach dem PCR-Test bestätigen wird. Deshalb hat es angeordnet, dass für diese Klassen die Schule bis zum 3. Dezember geschlossen wird. Das Infektionsgeschehen sei so, dass die Gefahr weiterer Infektionen an der Schule bei Fortführung einer Präsenzbeschulung bestehen würde, teilt das Ministerium mit. Deshalb sei die teilweise Schließung der Schule geboten.

Drei von vier Riesaer Grundschulen betroffen

Jenseits der Kreisgrenze sind deutlich mehr Schulen teilweise geschlossen. In Riesa betrifft das derzeit drei Grundschulen. Die Grundschule am Rathausplatz ist nach zwei positiven Schnelltests und zwei positiven PCR-Tests für eine zweite Klasse geschlossen. Fünf Schüler aus zwei Klassen sowie vier Lehrkräfte waren an der freien Trinitatis-Grundschule positiv getestet worden. Ab Montag gibt es für sie wieder Unterricht. Bis einschließlich 3. Dezember ist für zwei Klassen an der Grundschule im Stadtteil Weida nach je vier positiven Schnelltests der Schulbesuch tabu.

Neben diesen Grundschulen ist in Riesa auch das Berufliche Schulzentrum betroffen. In zwei Klassen wurden dort je fünf Schüler positiv getestet.

Vier Klassen aller Jahrgänge müssen an der Grundschule „Im Jahnatal“ in Ragewitz (Gemeinde Stauchitz) bis Ende nächster Woche zuhause bleiben. Vier der acht Lehrer sind erkrankt.

Für fünf Klassen der Stufen 5, 9 und 10 ist bis Ende der Woche an der Peter-Apian-Oberschule in Leisnig der Schulbesuch untersagt. Hier war der PCR-Test für acht Schüler positiv ausgefallen.

