Mit einem Autokonvoi ziehen die Rocker „Goitzsche Front“ und Dieter „Maschine“ Birr von Oberwiesenthal bis an die Ostsee. Ein Zwischenstopp wird am 7. Juni 2019 in Oschatz eingelegt. Ein großes Open-Air- Konzert zusammen mit der Oschatzer Band „Die Unkomplizierten“ startet um 20 Uhr auf der Festwiese am Finanzamt in der Dresdener Straße.