Oschatz

Unbekannte Diebe klauten am Wochenende drei Blaufichten auf dem Altmarkt, die die Stadtgärtner dort zur Dekoration gesetzt hatten. Chefin Kathleen Teschmit ist fassungslos ob so viel Dreistigkeit. „Hier wurde vorsätzlich gehandelt. Die größte geklaute Fichte ist über drei Meter groß, da bedurfte es also auch eine Hängers. Wir konnten sie nur zu dritt bewegen. Die Kabelbinder, mit denen die Bäume befestigt waren, wurden durchtrennt, einer gar mitsamt des Pfahls, an dem er befestigt war, mitgenommen“, sagt sie. Von einer Anzeige wolle man absehen. Da die größte Fichte gesponsert wurde und der Materialwert der anderen beiden den Aufwand nicht rechtfertigt. Teschmit hofft, dass jemand etwas beobachtet hat und Hinweise zum Verbleib der Bäume geben kann. Ersatz zu besorgen sei auf die Schnelle nicht möglich. Somit bleibt eine Lücke im Beet für die restliche Adventszeit.

Von Christian Kunze