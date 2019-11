„Dresdner Bank“ wird für Mügeln wiederbelebt

Schweta/Naundorf

Der Gründungstag des gleichnamigen Kreditinstituts im Jahre 1872 war der Anlass sie schon einmal zu zeigen: Die „ Dresdner Bank“, die sich im kommenden Frühjahr offiziell in das Mügelner Bankenzentrum einreihen soll. „Es ist ein gemeinsames Projekt der Werkschule Naundorf und der Apfelbaumschule“, erklärte Joachim Zehme bei der Präsentation in Schweta. Gemeinsam mit den Schülern der Grund- und Oberschule in jeweils freier Trägerschaft hatte der Oschatzer Bildhauer die Bank gestaltet. Circa ein dreiviertel Jahr habe das insgesamt beansprucht.

„Die Bank stammt aus der Kreuzkirche in Dresden und ist durch Zufall über den Landesverein Sächsischer Heimatschutz an die Naundorfer Schule gekommen“, beschreibt er deren Herkunft. Dort dachten sie, dass sie für ein Projekt mit der Apfelbaumschule zusammenarbeiten könnten.

Mügelner Bankenzentrum in Kontakt mit Frankfurt

Das spannt nicht nur den Bogen zur Landeshauptstadt, sondern beschert dem Mügelner Bankenzentrum auch die erste Themenbank neben der „Volksbank“, die tatsächlich etwas mit dem Bankensektor gemein hat: Denn für das Kunstprojekt musste sich Zehme bis in die Bankenmetropole Frankfurt vortasten – zur Zentrale der Commerzbank.

Denn, die Dresdner Bank als solche gib es nicht mehr, weil sie im Mai 2009 aufgelöst wurde. Die Commerzbank, die diese übernahm, hält weiterhin die Namensrechte der einst drittgrößten Bank Deutschlands und nennt ihre Filiale am Dresdener Altmarkt weiterhin auch so. „Der Stadtmarketingverein hatte eine ’ Dresdner Bank’ schon lange auf dem Kieker, aber wenn eine Bank heute so heißt, ist es immer schwierig, man möchte sich ja auch nicht verbrennen.“ Daher versicherte er sich zurück.

Ein Stück deutsche Geschichte

„Natürlich ist die Beschäftigung mit der Dresdner Bank ein Stück deutsche Geschichte: Da spielen Juden eine Rolle, Kriegsfinanzierung, miese Kisten“, deutet Zehme nur an, womit sich die Jugendlichen auseinandersetzten, um die Bank zu gestalten.

Die ziert auch das „Ponto-Auge“, das nach dem langjährigen Dresdner-Chef Jürgen Ponto benannte grüne Sechseck, das die Commerzbank in gelb mit übernahm. Wirtschafts- und Zeitgeschichte, aber auch Grundwissen über die Finanzwelt flossen so in das Werk ein.

„Wir haben es mit inhaltlicher Arbeit verbunden. Etwa: Wie lange hält ein Zehn-Euro-Schein?“ Der halte nur anderthalb Jahre, dann sei er abgegriffen. Auch Klischees und Vorbehalte, die zu Bänkern existieren, griffen die Schüler und er auf.

Kemmlitz erhält Themenbank und hohen Besuch

Als welche Nummer sich die Bank offiziell in den Mügelner Bankenindexeinreihen wird, ist noch offen. Bernd Brink, Vorsitzender des Stadtmarketingvereins „Meine Bischofsstadt Mügeln“, der bei der Präsentation anwesend war, hielt sich damit noch zurück.

Der Grund ist ein einfacher: Das „Café Volldampf“ in Kemmlitz, wo die Bank jetzt aufgestellt wird, ist im Moment in der Winterpause und öffnet erst zu Ostern wieder. „Wir machen das dann größer, richtig edelschick für Frankfurt, der Baron kommt dann mit der Limousine“, verspricht Zehme, und meint den einst der Dresdner Bank vorstehenden Dr. Bernhard Freiherr von Loeffelholz-Colberg, den er – der Zufall wollte auch das – für das Projekt gewinnen konnte.

Ihn und die Dresdener Bank vertrat bei der Erstpräsentation Karin Rök, die „bis zum Schluss“ in Oschatzer Filiale arbeite. Ein gesonderter Termin mit Freiherr von Loeffelholz-Colberg soll die Bank dann in Kemmlitz einweihen und auch die Verbindung zur Geschichte der Dresdener Bank herstellen.

Von Manuel Niemann