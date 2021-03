Dritte Corona-Welle erreicht die Oschatzer Collm-Klinik

Oschatz

„In der vergangenen Woche hatten wir drei Tage lang keinen einzigen Corona-Patienten in unserem Haus“, sagt Stefan Härtel. Ginge es allein nach dem Geschäftsführer der Collm-Klinik, hätte das so bleiben können. Doch dann kam das Wochenende dazwischen – und mit ihm fünf frisch eingelieferte Patienten, die an Corona erkrankt sind. Die dritte Infektionswelle hat damit auch die Collm-Klinik erreicht. Das Krankenhaus muss sich darauf einstellen, dass die Zahl der Corona-Patienten in den nächsten Tagen weiter steigt.

Stefan Härtel. Quelle: Frank Hörügel

Noch gibt es ausreichend Kapazitäten. Zwei der fünf neuen Corona-Patienten werden auch wegen anderer Erkrankungen auf der Intensivstation betreut, die anderen drei in der Isolierstation. Dort gibt es derzeit fünf Betten, die Kapazität der Isolierstation könnte auf maximal 30 Betten hochgefahren werden. „Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt“, sagt Härtel.

Öffnungsstrategie der Collm-Klinik erhält einen Dämpfer

Vorsorglich werden die akuten und seit längerem geplanten Operationen wieder herunter gefahren. Härtel: „Wie operieren nicht mehr in vier, sondern nur noch in drei Sälen.“ Die vorsichtige Öffnungsstrategie der Collm-Klinik seit Ende Februar erhält damit einen Dämpfer, wird aber nicht aus den Augen verloren. Im Eingangsbereich wurde der frühere Shop zu einem Covid-Schnelltest-Zentrum umgerüstet. Sobald das Besuchsverbot aufgehoben werden kann, sollen sich die Besucher hier auf Corona testen lassen können. Wann das sein wird, steht noch nicht fest.

2020 schwarze Zahlen in der Klinik

Als Geschäftsführer hat Härtel nicht nur den Infektionsverlauf im Blick, sondern vor allem auch die wirtschaftliche Entwicklung der Collm-Klinik. Und in dieser Beziehung hat Corona nicht geschadet. Im Gegenteil: Nach einem Minus in der Bilanz im Jahr 2019, steht unter dem Strich für das Jahr 2020 eine schwarze Zahl. „Wir konnten das Betriebsergebnis signifikant verbessern“, freut sich Härtel.

Eines der weltweit besten Krankenhäuser im Jahr 2021

Und er hofft, dass sich das Renommee des Oschatzer Krankenhauses weiter verbessert. Anlass für Optimismus gibt die Platzierung der Collm-Klinik bei einem weltweiten Test von Krankenhäusern durch das US-amerikanische Magazin „Newsweek“. Unter den 172 untersuchten Krankenhäusern in Deutschland belegt die Oschatzer Klinik den 146. Platz und erreicht 67,70 Prozent der bestmöglichen Bewertung. Der Collm-Klinik bestätigt „Newsweek“ mit Zertifikat, eines der weltweit besten Krankenhäuser im Jahr 2021 zu sein.

Die bestplatzierten Kliniken im Umfeld sind in Leipzig das Helios Park-Klinikum (Platz 41) und das St.-Elisabeth-Krankenhaus (Platz 66) sowie in Dresden das Diakonissenkrankenhaus (Platz 80) und der St.-Joseph-Stift (Platz 89).

Die Suche der Collm-Klinik nach Pflegekräften soll ein Thema sein bei der MDR-Sendung „Umschau“ am Dienstag um 20.15 Uhr und in der ARD-Sendung „Plus Minus“ am Mittwoch nächster Woche um 21.45 Uhr.

Von Frank Hörügel