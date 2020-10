Hof

Am Donnerstag (15. Oktober) sollen die letzten Bauabnahmen erfolgen. Dann kann der dritte Bauabschnitt der Sanierung der Schule im Schloss abgehakt werden. Wer um das Gebäude herumgeht, wird aber leicht erkennen, dass noch mehrere Bauphasen folgen müssen.

In den zurückliegenden Monaten wurden große Dachflächen inklusive der Dachgauben erneuert –denkmalgerecht versteht sich, denn die Schule in Hof ist kein Zweckbau aus den vergangenen Jahrzehnten. Sie befindet sich in einem Schloss, welches das Ortsbild mit prägt. Deshalb sind bei den Arbeiten hier neben allen aktuellen Anforderungen des Brandschutzes sowie des Schulhausbaus auch die Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen.

Viel neues Holz und frische Fenster

Neben neuen Dachflächen und einer Menge neuem Holz fallen jetzt die neuen Fenster ins Auge. Sie haben einen anderen Farbton als bisher. Großes Plus: Die Farbgebung ist nun einheitlich.

Bei aller Freude über das Geschaffte verursacht der Blick nach vorn im Gemeindeamt doch einige Sorgenfalten. Im vierten Bauabschnitt ist die brandschutztechnische Ertüchtigung geplant. Für die erforderliche Verlegung von Kabeln – die Gemeinde möchte das mit der Verlegung der Technik für die Digitalisierung verbinden – dürfen in der ersten Etage keine Wände geschlitzt werden. Grund ist, dass die Denkmalschutzbehörde bei den Voruntersuchungen wertvolle Wandmalereien entdeckt hatte. Derzeit ist man in der Gemeinde noch auf der Suche nach einer praktikablen Variante, Brand- und Denkmalschutz unter einen Hut zu bringen. Vorsichtige Kostenschätzungen laufen auf rund 700000 Euro hinaus.

Nächste Bauarbeiter kommen im Frühjahr

Geplant sei, die Arbeiten im Februar 2021 auszuschreiben. Gebaut werden könne immer nur in den Ferien. Bürgermeisterin Cathleen Kramm (parteilos) hofft darauf, dass schon in den Osterferien des kommenden Jahres die ersten Arbeiten erfolgen können. Man müsse sich aber darauf einstellen, dass sich dieser Bauabschnitt über mehrere Jahre erstrecken werde. Sicher sei jedoch, dass alles, was in der Vergangenheit in den Brandschutz investiert wurde, wie die Abschottung des Treppenhauses, Bestand haben werde. Zukünftige werd man jedoch mit höheren Wartungskosten für diese Technik rechnen müssen.

Von Axel Kaminski