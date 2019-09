13 Mannschaften aus zehn Vereinen rangen am Wochenende um den Wanderpokal. Der ging am Ende ausgerechnet an den Kleingartenverein „Bergfrieden“. Auch in der Einzelwertung wurde es spannend, dort errang Kay Torge von der Freiwilligen Feuerwehr Schweta mit so vielen Ringen wie noch nie den Sieg.