Wermsdorf

Gern hätten die Schüler der Klasse 3 am Mittwoch unter Anleitung von Annett Erdmann von der Ökostation Naundorf gemeinsam mit ihren Helfern von Mitgas in ihrem neuen Schulgarten gearbeitet. Da das Areal an der neuen Grundschule noch Baustelle ist, fand der lang geplante gemeinsame Einsatz auf dem Gelände des Bauhofes, hinter der Schule, statt.

Der kaum einmal nachlassende Regen dämpfte den Spaß an der Arbeit kaum. Statt Hochbeete anzulegen, zu befüllen und zu bepflanzen, wurden Nistkästen gebaut und ein Insektenhotel montiert. Außerdem strichen die Schüler eine Holzbank fantasievoll an und gestalteten mehrere „Zaungucker“.

Unterstützt wurde die ab 8 Uhr arbeitende Klasse von vier Mitarbeitern des Energieversorgers Mitgas. Diese Hilfe kam dadurch zustande, dass aus der Wermsdorfer Klasse 3 der 20 000. Teilnehmer der von Mitgas und Envia M unterstützten Aktion „Natur zum Anfassen“ kam. Die Versorger honorierten das mit einem „Mitarbeitertag“ in Wermsdorf, an dessen Ende Personalvorstand Ralf Hiltenkamp zur Schaufel griff, um ein Fach des Insektenhotels mit Lehm zu füllen.

Von Axel Kaminski