Drogenrazzia im Wohngebiet Oschatz-West

Oschatz/Liebschützberg/Riesa

Für Aufmerksamkeit hat am Dienstag eine Drogenrazzia in einer Wohnung in der Oschatzer Dr.-Külz-Straße gesorgt. Beamte der Polizeidirektion (PD) Dresden, die von Kollegen der PD Leipzig unterstützt wurden, durchsuchten über mehrere Stunden die Wohnung nach Drogen – und wurden auch fündig. Diese Aktion wurde erst jetzt bekannt.

In Großenhain mit Drogen erwischt

Zur Vorgeschichte: Bei einem 25-jährigen Deutschen hatte die Polizei in der Stadt Großenhain in den frühen Morgenstunden am Dienstag Drogen gefunden. Laut Uwe Hofmann von der PD Dresden handelte es sich dabei um eine geringe Menge der Droge Crystal. Daraufhin durchsuchten die Kriminalbeamten insgesamt drei Wohnungen in der Gemeinde Liebschützberg, in Oschatz und in Riesa. Drogenhunde wurden nach Polizeiangaben nicht eingesetzt. In der Gemeinde Liebschützberg war der polizeibekannte Mann gemeldet, wohnt dort aber nicht mehr. In der Oschatzer Wohnung in der Dr.-Külz-Straße lebt seine Freundin. Und in Riesa hat er laut Polizei eine neue Wohnung bezogen, ist dort aber noch nicht gemeldet.

Schlagring und Messer gefunden

Bei der Wohnungsdurchsuchung in Oschatz fand die Polizei eine geringe Menge Betäubungsmittel und chemische Substanzen. Um welche Substanz es sich dabei handelt, müsse noch geprüft werden. „Und in seiner Riesaer Wohnung hatte er noch einen Schlagring und ein Messer und in seinem Auto Pyrotechnik, die nicht zugelassen ist“, so Hofmann.

Ermittlungen gehen weiter

Wie geht es jetzt weiter mit dem 25-Jährigen? Da bei dem Mann nur geringe Mengen an Betäubungsmitteln gefunden wurden, bewegt er sich weiter auf freiem Fuß. „Wir ermitteln jetzt weiter. Irgendwann wird es dazu ein ganz normales Gerichtsverfahren geben“, so Uwe Hofmann.

Von Frank Hörügel