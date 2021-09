Drogenrazzia in Oschatz: Polizei nimmt 42-Jährigen vorläufig fest

Oschatz

Die Polizei hat von Mittwochnachmittag bis in die Abendstunden eine Drogenrazzia in einem Haus in der Oschatzer Bahnhofstraße durchgeführt – und ist dabei fündig geworden. „Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden Betäubungsmittel wie verschreibungspflichtige Tabletten, Liquid Ecstasy, Badesalz und Cannabis gefunden“, sagte Chris Graupner, Pressesprecher der Polizeidirektion Leipzig, auf Anfrage.

42-Jähriger vorläufig festgenommen

Die Bereitschaftsstaatsanwältin habe darauf die vorläufige Festnahme des 42 Jahre alten deutschen Beschuldigten wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angeordnet. Die Razzia hatte sich offensichtlich schnell unter Jugendlichen in Oschatz herum gesprochen. Immer wieder trafen sich verschiedene Gruppen von jungen Menschen auf der gegenüber liegenden Straßenseite, um den Polizeieinsatz zu beobachten. Auf dem Gehweg vor dem Haus parkten drei Polizei-Transporter, zwei Streifenwagen und ein Auto für den Transport des Drogenspürhundes.

Radfahrer mit Crystal erwischt

Auslöser für die Razzia war nach Angaben von Polizeisprecher Graupner die Kontrolle eines Radfahrers durch die Beamten gegen 15 Uhr. Der Radfahrer habe ein Päckchen mit der Droge Crystal auf die Wiese geworfen, als die Polizisten ihn anhalten. Daraufhin habe es eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung in dem Haus in der Bahnhofstraße, in dem der 42-Jährige wohnt, gegeben. Bei der Razzia wurde auch ein Drogenspürhund eingesetzt.

Verbindung zu Überfall im Jahr 2018

Das Haus in der Bahnhofstraße, das am Mittwoch durchsucht worden ist, hat auch bei einem Prozess in der Oschatzer Außenstelle des Amtsgerichtes Torgau eine Rolle gespielt, in dem nach drei Verhandlungstagen am Dienstag zwei Angeklagte zur Bewährungsstrafen verurteilt worden sind. Die Angeklagten aus Torgau (44 Jahre alt) und Leipzig (33 Jahre alt) wurden wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Sie hatten gestanden, an einem brutalen Überfall auf das Haus in der Bahnhofstraße in der Nacht am 13. Mai 2018 beteiligt gewesen zu sein. Dabei kam es zu einer Schlägerei, bei der die Angreifer und ihre Opfer mit einer Axt, Teleskop-Schlagstock und einer Holzlatte aufeinander losgegangen waren.

In dem Prozess konnte nicht geklärt werden, was der Grund für den Überfall auf das Haus in der Bahnhofstraße gewesen war. Einer der Hausbewohner hatte als Zeuge ausgesagt, dass der Streit um eine Spiele-Konsole der Auslöser gewesen sein soll. Es gab jedoch auch die Vermutung, dass es um Schulden im Zusammenhang mit Drogen gegangen sein könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Vermutung zutrifft, ist mit der erfolgreichen Polizei-Razzia am Mittwoch größer geworden.

Von Frank Hörügel