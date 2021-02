Nordsachsen

Mehr als 150 Landwirte wollen in Sachsen die verschärften Düngeregeln stoppen – und dafür vor Gericht ziehen. Auch Betriebe aus Nordsachsen werden gegen die neue Ausweisung der Nitratgebiete klagen, informierte Christine Richter (54), Geschäftsführerin des Regionalbauernverbandes Hermann Schulze-Delitzsch und des Regionalbauernverbandes Torgau. Diese Klage werde vorbereitet. Die LVZ hat nachgefragt.

Wogegen wird geklagt, was beinhaltet die neue sächsische Düngeverordnung?

Wir klagen nicht gegen die Düngerechtsverordnung im allgemeinen sondern gegen die Umsetzung der bundeseinheitlich anzuwendenden Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Ausweisung von mit Nitrat belasteten Gebieten (AVV). Die neue Düngerechtsverordnung soll den Einsatz von Düngemitteln in der Landwirtschaft regeln und ist seit dem 1. Januar in Kraft. Gleichzeitig wurde eine Gebietskulisse mit nitratbelasteten Gebieten ausgewiesen. In diesen Gebieten gelten seit Januar erhebliche Einschränkungen beim Einsatz stickstoffhaltiger Düngemittel. Die jetzige Gebietsausweisung erfolgte mittels pauschaler Annahmen, nach dem sogenannten AGRUM DE Modell. Eine fehlende Verursachergerechtigkeit ist damit nicht gegeben und damit Anstoß für ein Normenkontrollverfahren.

Wie viele und welche Flächen sind in Nordsachsen betroffen?

Die Fläche der Nitratgebiete in Nordsachsen beträgt 31 622 Hektar. Gebiete um Krostitz, Eilenburg, Torgau und Oschatz sind besonders betroffen.

Ist Nitrat gefährlich?

Ich bin kein Wissenschaftler, aber bekannt ist sicher jedem, dass man jede Gesundheitsgefährdung an einem Grenzwert fest macht. Bei Nitrat im Grundwasser liegt dieser bei 50 Milligramm pro Liter. Wir als Verband haben uns bei unseren Trinkwasserversorgern in Nordsachsen über Messwerte von Nitrat im geförderten Rohwasser kundig gemacht. Die Werte liegen weit unter der Grenze von 50 Milligramm. Laut Messprotokollen weisen sie 1,1 bis 3,3 Milligramm pro Liter aus. Diese kann übrigens jeder Bürger auch auf deren Internetseiten einsehen.

Warum soll der Nitrateintrag in den Boden nur in Sachsen und Mecklenburg Vorpommern reduziert werden? Warum nicht in ganz Deutschland?

Die AVV-Gebietsausweisung gilt seit dem 18. September 2020 für alle Bundesländer einheitlich. Nur sind die Bundesländer Sachsen und Mecklenburg Vorpommern nach dieser Neuausweisung die Bundesländer mit den umfangreichsten Gebieten. Ein Grund ist dafür vermutlich, dass die Ermessensspielräume bei der Gebietsausweisung bei uns gegen die Landwirtschaft genutzt wurden, was in anderen Bundesländern verantwortungsvoller abgewogen wurde.

Bayern ist auch landwirtschaftlich geprägt, wie sieht es dort aus?

Wie schon erwähnt, verpflichtet die AVV auch die bayrische Landesregierung zu einer Neuausweisung der mit Nitrat belasteten Gebiete, jedoch ist mir aus der Presse auch hier bekannt, dass dort bei deutlich mehr Tieren die Fläche weitaus geringer ist.

Entscheiden das die Landesregierungen? Spielt da in Sachsen die Regierungsbeteiligung der Grünen eine Rolle? Sachsens Umwelt- und Landwirtschaftsminister Wolfram Günther ist ja ein Grüner.

Die erlassene AVV vom Bund lässt den Landesregierungen Spielräume, welche dann genutzt werden können. Wir haben in Deutschland von 16 Umwelt- und Landwirtschaftsministern 11 Minister der Grünen-Partei. Und auch dort ist die Situation unterschiedlich. Im grün regierten Baden-Württemberg sind beispielsweise nur 1,5 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche als mit Nitrat belastet ausgewiesen, wo hingegen es bei uns 14,5 Prozent bei deutlich weniger Tierbesatz sind. Nicht nachvollziehbar ist natürlich die Presseaussage von Minister Günther, dass er die Klage durchaus positiv sieht. Man will das Problem seitens des Ministeriums offensichtlich aussitzen. Eine zeitnahe Hilfe für Landwirte wird dann nicht kommen.

Was wollen Sie mit der Klage erreichen, wann ist die Klage für Sie erfolgreich?

Eine zeitnahe und verursachergerechte Evaluierung der Sächsischen Düngerechtsverordnung. Wichtig für uns ist dabei, dass Landwirte ihre eigenen Daten zur Stickstoffbilanz ihres Betriebes in das System einbringen können, um nachzuweisen, dass sie gegebenenfalls nicht Verursacher zu hoher Nitratwerte sind.

Was passiert, wenn die Klage nicht erfolgreich ist?

Wir wollen nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen. Jetzt ist es wichtig, den ersten Weg gut vorzubereiten, um erfolgreich zu sein.

Wie sehr sehen Sie das Grundwasser als gefährdet an, um das es ja im Kern der Sache geht?

Genau das ist das Problem, wie gefährdet ist denn unser Grundwasser in welchen Gebieten tatsächlich? Sind die vorhandenen Messstellen bundeseinheitlich gleich aufgebaut? Erfolgt die Probenahme überall in gleicher Tiefe des Grundwassers? All das müssen wir erst einmal herausfinden und dazu hat unser Gutachten bereits Aufschlüsse gegeben.

Wie ist das Prozedere zeitlich einzuordnen, wann gibt es Ergebnisse und was passiert bis dahin?

Eine zeitliche Einordnung kann ich heute nicht abgeben.

Von Frank Pfütze