Nordsachsen

Seit Anfang des Jahres dürfen die meisten altbewährten Tattoofarben nicht mehr verkauft und verwendet werden. Grund ist eine neue Reach-Verordnung, die Tausende chemische Bestandteile der Farben neuerdings EU-weit verbietet.

„Für uns kam die EU-Verordnung relativ unerwartet. Denn ursprünglich sollte es ja nur um die Pigmente grün und blau gehen. Doch die neue Verordnung hat mit der ursprünglichen Variante nichts zu tun. Die nun nicht mehr erlaubten Inhaltsstoffe und Konservierungsstoffe sind in allen Farben drin. Auch in Schwarz und Weiß. Das hat unser ganzes Sortiment betroffen“, bedauert Christin Herbeck vom FeINKunst Tattoo in Eilenburg . Alles musste entsorgt werden – zum Teil noch völlig geschlossene Flaschen, denn schließlich hat das Team gelegentlich auch auf Vorrat bestellt, wenn es um schwer zu erwerbende Farben ging.

Sebastian Sperlich von FeINKunst Tattoo in Eilenburg tätowiert mit den neuen Farben. Quelle: Ina Wildführ

„Am 4. Januar haben wir alles entsorgt und mussten neu kaufen. Doch das war gar nicht so einfach. Wir hatten sehr viel Glück. Durch Zufall hatte ich bei Instagram einen Aufruf von unserem Farbhersteller gelesen und daraufhin sofort bestellt. Während ich die Farben in den Warenkorb gelegt habe, waren andere Farben schon wieder vergriffen. Das ging wahnsinnig schnell. So haben wir nicht alle Farben sofort bekommen, doch durch Mischen konnten wir einiges umsetzen. Es gibt Studios, die noch immer auf Farben warten. Das ist für viele schwierig“, erinnert sich die Inhaberin, die mit ihrem Team seit vier Jahren in Eilenburg tätig ist.

Sebastian Sperlich von FeINKunst Tattoo in Eilenburg tätowiert mit den neuen Farben. Quelle: Ina Wildführ

Selbst neue Schwarztöne mussten angeschafft werden. Nicht alles ist so vertraut wie früher. „Die Schwarztöne die wir jetzt haben, sind sehr dünn und die Verarbeitung ist zeitaufwendig. Ich habe das Gefühl, dass diese nicht so intensiv von der Haut aufgenommen werden. Doch wir haben uns gut reingefuchst.“ Auch die Leute haben die Veränderungen sehr gut aufgenommen und anfängliche Bedenken konnten genommen werden. „Die Kunden sind froh, dass wir Farben haben. Doch es wird sich auch im nächsten Jahr wieder etwas ändern, denn dann werden die Pigmente blau und grün verboten. So können wir nur hoffen, dass die Farbhersteller die Zeit nutzen, um an neuen Farben und Pigmente zu arbeiten.“

Christin Herbeck und ihr Team sind optimistisch, dass es weitergehen wird. Auch wenn sie jetzt das Vierfache für die Farben hinlegen müssen. Auch die Preise für die schon immer benötigten Hygieneartikel wie Handschuhe und Desinfektionsmittel sind durch die Corona-Pandemie in die Höhe geschossen. Aber sie wollen auch künftig beste Qualität zu guten Preisen anbieten.

„Zu hoch gepuscht“

Die Torgauerin Nadine Fischer war froh, als nach der langen Zeit des Lockdowns die Tattoostudios wieder geöffnet wurden. Lange hatte sie warten müssen, dass endlich das gewünschte Tattoo – ein Pfotenabdruck ihres Hundes – auf ihrem Fuß seinen Platz findet. So war sie glücklich, dass sie zu dieser Zeit von der neuen Richtlinie noch nicht betroffen war. „Wie viele andere hatten es auch die Tätowierer während der Corona-Pandemie sehr schwer. Nun auch die neue EU-Verordnung. Ich bin beeindruckt, wie sich alle auf die neuen Bedingungen einstellen und nicht aufgeben“, so die Torgauerin.

Nadine Fischer aus Torgau ließ sich kurz nach dem Lockdown tätowieren. Quelle: Kristin Engel

Tattoo-Künstler Rene Grau – besser bekannt als Zille aus Oschatz – versteht den ganzen Wirbel um die Sache nicht. „Alles Käse. Die Medien haben es hochgepuscht. Wir wurden rechtzeitig darauf hingewiesen, die neuen Farben sind im Anmarsch. Wir konnten uns alle darum kümmern. Auch bei uns gab es Lieferengpässe. Na und? Dann machen wir die Tattoos eben schwarz-grau. Und die bereits angefangenen Tattoos durften ja mit der alten Farbe noch fertiggestellt werden. Nur bei Neukunden nicht“, sagt Zille gelassen, gibt jedoch auch zu, dass es schon eine „ganz schöne Hausnummer war, was vernichtet werden musste.“ Dennoch sei das Thema viel zu hoch gepusht worden. „Ja, die Farben lassen sich anders verarbeiten, aber das ist nun einmal eine Testphase“, so der Oschatzer.

Nadine Fischer lässt sich den Pfotenabdruck ihres Hundes tätowieren. Quelle: Kristin Engel

Verbotene Farben

Mit einem freundlichen „Ahoi“ begrüßen Andreas Hirt (Krosch) und sein Team Haufen, Tina und Peter vom Tattoo & Piercing Kollektiv Black Pearl Island in Delitzsch ihre Kunden, die sich nach wie vor treu ihre Tattoos in der Leipziger Straße stechen lassen. „Dass sich bezüglich der Farben einiges ändern wird, ist ja schon seit Jahren bekannt. Es gab europaweite Unterschriftensammlungen gegen diese neue EU-Verordnung, doch leider blieben diese erfolglos. Ende letzten Jahres war klar, dass sich einiges ändern wird. „Wir konnten die Kunden beruhigen, die über die Medien teilweise falsche Informationen bekommen haben. Denn Tattoofarben beziehungsweise farbige Tattoos gibt es jetzt immer noch.“

Andreas Hirt und sein Team Haufen, Peter und Tina vom Tattoo & Piercing Kollektiv Black Pearl Island in Delitzsch. Quelle: Ina Wildführ

Dennoch tat es auch bei „Black Pearl Island“ weh, als Ende des Jahres eine Vielzahl von den nun verbotenen Farben, die nicht mehr aufgebraucht werden konnten, weg geschüttet werden musste. „Da haben wir ordentlich viel Geld versenkt“, bedauert Andreas Hirt. Sie schafften es zügig, neue Farben zu organisieren. Jedoch war die Farbpalette begrenzt. „Wir haben ja alle schon in der Schule gelernt, dass man Farben untereinander mischen kann, um andere Farbtöne zu erhalten. So können wir ganz normal arbeiten und kommen damit sehr gut klar. Nur Tätowierer, die mit knallbunten Farben arbeiten, haben es wahrscheinlich jetzt schwer. Wir kommen mit den Farben gut zurecht.“ Längere Wartezeiten, um neue Farben zu bekommen, wurden bereits einkalkuliert. Andreas Hirt und sein Team sehen es entspannt, obwohl die neuen Farben finanziell doch mehr zu Buche schlagen. „Dennoch haben wir die Preise nicht angezogen.“

Black Pearl Island existiert bereits seit 2006 in Delitzsch, vor vier Jahren zogen sie in die Leipziger Straße um. Sind denn Farbtattoos aktuell überhaupt im Trend? „Farben sind sehr gefragt. Doch es ist interessant, dass zur Zeit die jüngeren Kunden schwarz-weiße Tattoos bevorzugen. Geometrische und kleine Motive sind gerade sehr gefragt. Sicher können sich alle noch sehr gut an das sogenannte ,Arschgeweih’ und Tribal erinnern. Eine Zeit lang waren Rock’n’-Roll Motive sehr gefragt. Danach kamen die ‚Federn aus denen Vögel fliegen‘ und ‚Unendlichkeitszeichen‘. Nun sind wir gespannt, wie die Trendgeschichte weiter geht.“

Von Kristin Engel