Collm-Region

Kaum zu glauben, dass die Collm-Region vor Millionen von Jahren ein einziges Meer war. Davon ist kein Tropfen übrig geblieben, Oschatz und das Umland werden zu Wüste. Auch in dieser Woche blieb es in der Collm-Region nahezu trocken, obwohl es in Brüssel und Berlin politische Spitzenjobs hagelte. Herr lass es regnen, und nicht nur Wasser, sondern auch Hirn. Da staunten einige Anwohner in Oschatz West nicht schlecht, als schwer bewaffnete Rasenmähertrupps den spärlichen Stängeln vor dem Neubaublock den Garaus machten. Gießen statt Mähen, wäre wohl das Gebot der Stunde gewesen. Dafür erhält die Oschatzer Härtwig-Schule schon seit Jahren einen warmen Regen, nicht an Wasser, sondern an Geld. Fast zehn Millionen Euro sind in den vergangenen Jahren in das Haus gesteckt worden. Kein schlechtes Ergebnis. Eigentlich. Denn wahrscheinlich werden auch in den folgenden Jahren jede Menge Geldduschen benötigt, denn wenn jetzt das Außengelände fertiggestellt wird, kann im kommenden Jahr schon wieder mit der Nordfassade begonnen werden. Den Geldhahn würde ja die Bertelsmann-Stiftung gern den kleinen Kliniken im ländlichen Raum abdrehen. Deren Aufgabe sollten dann spezialisierte Kliniken übernehmen, die wahrscheinlich in Dresden, Leipzig oder Chemnitz stehen. Ist das nicht krank? Wer solche Studien verfasst, ist entweder ein notorischer Schreibtischtäter oder kennt die Situation in den ländlichen Regionen nicht. Vielleicht sollte die Idee doch weiter verfolgt werden, dann gibt es in jeder Familie einen Sanitäter, der im Notfall auch die Oma selbst unters Messer nimmt. Kosten würde es sparen. Bei so viel Quatsch sah in dieser Woche auch der Mond schwarz und verfinsterte sich, aber nur für ein paar Stunden.

Von Hagen Rösner