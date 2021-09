Dahlen

Zwischen Riesa und Priestewitz, auf einem der letzten noch nicht modernisierten Abschnitte der Strecke Leipzig-Dresden, hat nun der Ausbau begonnen. In den Nächten kommt es bereits ab Wochenbeginn zu Einschränkungen. Vom Sonnabend, dem 18. September bis zum Dienstag, dem 21. September gibt es ganztägig keinen durchgehenden Zugbetrieb von und nach Dresden.

Busverkehr zwischen Riesa und Priestewitz

Prizipiell werden im genannten Zeitraum alle Züge zwischen Riesa und Priestewitz durch Busse ersetzt. In Richtung Dresden fahren die Anschlusszüge in Priestewitz später ab, so dass der Hauptbahnhof der Elbmetropole rund 25 Minuten später als gewohnt erreicht wird. Der Bahnhof Radebeul-Ost wird von den Bussen nicht bedient. Einzige Ausnahme ist am 21. September der Zug 18.29 Uhr ab Dahlen (Oschatz: 18.36), der Dresden aber auch verspätet erreichen wird. Die nachfolgenden Züge verkehren am Dienstag wieder nach Plan. Ein Teil der Züge wird am Sonnabend zwischen Riesa und Coswig durch Busse ersetzt.

Frühere Abfahrten in Dresden

In der Richtung Leipzig verkehren die Züge an diesen Tagen ab Riesa zu den gewohnten Zeiten, also in Dahlen zur Minute 20 (Oschatz: 14). Damit diese Zeiten trotz des Ersatzverkehrs zwischen Priestewitz und Riesa eingehalten werden können, fahren die Züge am Dresdner-Hauptbahnhof deutlich früher ab, in der Regel zur Minute 42.

Von Axel Kaminski