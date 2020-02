Dahlen

Bei einem Unfall in Dahlen wurde am Mittwochnachmittag ein 78 Jahre alter Fahrer eines E-Bikes schwer verletzt. Der Mann war gegen 15.25 Uhr auf dem Radweg der Schloßstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. An einer Grundstückseinfahrt querte er dann die Straße. Dabei habe er einen nahenden Ford nicht beachtet, der auf der Schloßstraße ebenfalls in Richtung Innenstadt fuhr, teilte die Polizei mit. Es kam zur Kollision. Der 78-Jährige musste in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Von LVZ