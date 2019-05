Oschatz

Österreich hat bereits beschlossen, E-Scooter, motorisierte Roller, vom Gehweg zu verbannen, in Deutschland ist sich die Politik noch uneinig. Am 17. Mai wird im Bundesrat über ein Gesetz entschieden, das E-Scooter auf deutschen Straßen ermöglichen könnte. Geräte, die bis zu 12 Stundenkilometer schnell werden, sollen schon für Kinder ab 12 Jahren legal nutzbar sein, auch auf dem Gehweg. Schnelle Roller sollen auf Straßen oder Radwegen fahren dürfen, dann müssen Fahrer aber mindestens 14 Jahre alt sein.

„Es muss klare Regeln geben“

Bisher ist noch unklar, ob die sächsische Vertretung im Bundesrat dem Gesetzesentwurf zustimmen will. Frank Boden, Vorsitzender der Oschatzer Verkehrswacht und Fahrschulinhaber, sieht die Benutzung von E-Scootern erstmal positiv. Aber – „es muss klare Regeln geben“, sagt er. Er könne sich durchaus vorstellen, dass es zu Komplikationen auf Gehwegen kommen könnte, wenn dort bald auch Elektro-Roller zugelassen sind. „Am Ende haben vermutlich die Fußgänger das Nachsehen“, so Boden. „So langsam sind 12 Stundenkilometer nämlich auch wieder nicht“. Die Sicherheit der Menschen, die zu Fuß unterwegs sind, müsse also vorgehen. „Vielleicht wäre es doch besser, die Roller blieben auf den Fahrradwegen“, überlegt der Fahrschulinhaber. „Da ist wohl noch einiges zu klären.“

Oschatzer Fahrradhändler führen noch keine Scooter im Sortiment

Christian Zieger vom Geschäft „ Fahrrad Zieger“ in Oschatz will vorerst keine E-Scooter in sein Sortiment aufnehmen. „Nein, das kann ich mir in Oschatz nicht vorstellen“, sagt der Geschäftsinhaber. Bisher habe es in seinem Laden noch keine Nachfragen nach den motorisierten Rollern gegeben. Zieger denkt, dass die Scooter auf den Oschatzer Gehwegen eher störend wirken würden.

Für ältere Menschen sind E-Scooter eher nicht geeignet

David Schatzki von „ Schatzki Radsport & Technik“ hat ebenfalls noch keine Roller im Verkauf. Noch hätte keine der Firmen, mit denen er Arbeit, die Geräte im Sortiment. „Es ist wohl noch ein bisschen früh, der Bundesrat muss erst noch entscheiden, wie es weiter geht“, sagt er. Bei genügend Interesse könnte er sich schon vorstellen, Scooter in seinem Laden anzubieten. Bisher habe sich aber nur ein Kunde bei ihm erkundigt.

Schatzki mutmaßt, dass die Roller eher ein Phänomen für größere Städte bleiben werden. „Für ältere Menschen sind sie außerdem unpraktisch, man muss das Gleichgewicht halten können und eine Tasche kann man höchstens an den Lenker hängen“, so der Radsport-Enthusiast. Die Nachfrage nach E-Bikes in seinem Laden sei aber weiterhin konstant hoch. „Ich denke für unsere Region bleiben E-Bikes das geeignetere Fortbewegungsmittel“, so Schatzki.

Von Pia Siemer