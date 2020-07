Oschatz

Doppelt hält besser: Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben sich die Macher im soziokulturellen Zentrum E-Werk Oschatz erneut beim Wettbewerb der sächsischen Mitmachfonds beworben – und waren erneut erfolgreich.

Während vergangenes Jahr mit Hilfe des Preisgeldes die sogenannten „Makerdays“ zur kreativen Selbstverwirklichung Jugendlicher auf die Beine gestellt wurden, geht es in diesem Jahr international – und nicht weniger kreativ – zu. Die Vorbereitung des nun bewilligten Projektes „Kinder dieser Welt – Anders sein ist toll“, fiel noch mitten in die Wochen des Corona-Lockdowns. Das Haus war zwar während dieser Wochen nicht geöffnet, untätig war das Team deshalb jedoch nicht.

In über 100 Teilen um die Welt

Das Geld wird aus Mitteln des Strukturwandels in den Braunkohle-Tagebau-Gebieten zur Verfügung gestellt. Dazu gehört auch der Landkreis Nordsachsen. Mit Hilfe der Prämie in Höhe von 5000 Euro kann mehreres umgesetzt werden. Kinder ab dem Vorschulalter werden, beginnend mit dem neuen Schuljahr, auf Weltreise gehen. Ziel ist es, dass die Heranwachsenden Kultur und Religion verschiedener Nationen rund um den Globus kennen lernen. Wie leben und lernen Gleichaltrige anderswo, was essen sie, wie kleiden sie sich? Diese und andere Fragen beantwortet das Projekt spielerisch.

Ein Puzzle aus über 100 Teilen ergibt unsere Welt – mit diesem neuen Riesenspielzeug im E-Werk Oschatz lassen sich einige Ideen umsetzen. Quelle: Christian Kunze

„Die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu erkennen und die Kinder dafür zu sensibilisieren, kann dabei helfen, Vorurteile gegen Fremde gar nicht erst entstehen zu lassen“, sagt Sozialpädagogin Anja Kohlbach, die das Projekt gemeinsam mit Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentzsch konzipiert hat. Es soll auch nach dieser finanziellen Starthilfe über das Jahr 2020 hinweg fortgesetzt werden.

Im Zentrum steht ein großes Weltpuzzle, auf dem die einzelnen Kontinente unseres Planeten aus über 100 Einzelteilen zusammen gesetzt werden können. Parallel dazu haben die Kinder die Möglichkeit, die Länder und Regionen zu erforschen und sich neues Wissen anzueignen. Die Welt ist ein Ganzes und besteht doch aus mehreren Teilen – besser kann man Globalisierung wohl kaum kindgerecht erklären.

Ab Herbst für Kitas und Schulklassen offen

Ebenfalls neu im Haus ist die vor wenigen Tagen fertig gestellte Küche. „Hier werden wir in Zukunft, ebenfalls im Rahmen des Projektes, landestypisch kochen“, sagt Anja Kohlbach. Zur Verfügung gestellt hat die moderne Einrichtung das Küchenstudio Nr. 1 in Oschatz.

Ein weiterer Baustein ist der kreative Umgang mit landestypischen Bräuchen. Gemeinsam basteln und musizieren ist nur ein Bruchteil dessen, was möglich ist. Während der Sommerferien können interessierte Kinder bereits in kleinen Gruppen auf Tuchfühlung gehen. „Ab dem Herbst soll das Angebot dann auch Schulen und Kindertagesstätten der Region zur Verfügung stehen, kündigt Anja Kohlbach an.

Von Christian Kunze