EC-Karte in Oschatz gestohlen – Polizei sucht mit Fahndungsfoto nach Frau

Nach einem Diebstahl und EC-Betrug in Oschatz sucht die Polizei mit Fahndungsbildern nach der mutmaßlichen Täterin. Die Tat ereignete sich bereits am 19. Dezember vergangenen Jahres. Eine 60 Jahre alte Oschatzerin hatte damals zur Mittagszeit am Altmarkt einen Supermarkt aufgesucht. Sie hatte eine Tasche bei sich, die an einem Einkaufswagen hing. Aus der Tasche wurde dann durch eine unbekannte Person die Geldbörse entwendet, in der sich Bargeld – ein unterer dreistelliger Betrag – sowie mehrere personengebundene Karten befanden, darunter eine EC-Karte. Kurze Zeit später wurde mit der gestohlenen EC-Karte an einem Geldautomaten in der Lutherstraße Bargeld in einer oberen dreistelligen Summe abgehoben.

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der Frau.. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Narbe auf der Stirn

Während der Auszahlung wurde eine Frau durch die Kameraüberwachung der Bank aufgezeichnet. Die Frau wird wie folgt beschrieben: fülliges Gesicht, breite Nase, dunkle, streng nach hinten gebundene Haare, dunkle Augen, Perlenohrstecker im rechten Ohr. Über der rechten Augenbraue hat sie auf der Stirn eine Vertiefung beziehungsweise Narbe. Die Bekleidung: dunkle Hose, dunkle Strickjacke mit Streifen im Frontbereich, Trageriemen quer über der Brust, vermutlich durch Strickjacke.

Auch dieses Foto hat die Polizei veröffentlicht. Quelle: Polizeidirektion Leipzig

Die Polizeidirektion Leipzig bittet nun um Mithilfe bei der Identifizierung der Frau. Möglicherweise sei die Unbekannte schon mehrmals in Erscheinung getreten. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zu der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Oschatz ( Theodor-Körner-Straße 2, 04758 Oschatz; Telefon 03435/ 650-100) zu melden.

