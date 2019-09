Efeu am Oschatzer Wachturm geschnitten

Oschatz

Für Jens Weiland und seine Jungs war es eine willkommene Abwechslung. In der vergangenen Woche rückten der Baumpfleger und seine zwei Mitarbeiter vom „Baumdienst Weiland“ aus Wermsdorf nach Oschatz aus, um den Wachturm beim Stadt- und Waagenmuseum von seiner Efeulast zu befreien. Dieser Einsatz war nötig, weil die zunehmende Efeulast drohte, den Putz des alten Turms zu beschädigen. Knapp fünf Stunden brauchten Weiland und seine Kollegen, um den Turm von seiner Last zu befreien. Für den zertifizierten Baumpfleger war es ein willkommener Auftrag: „Der Einsatz war mal etwas ganz anderes als die üblichen Baumpflegearbeiten.“ Zuletzt wurde der Efeu an dem 1377 errichteten Turm im Februar 2014 geschnitten.

Von Bastian Schröder