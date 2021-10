Ehemalige Waagenbauer aus Oschatz stehen vor der Kamera

Oschatz

Der Waagenbau hat die Industriegeschichte der Stadt Oschatz geprägt und der Döllnitzstadt überregionale Beachtung gebracht. Zur Weltausstellung 1862 in London präsentierte die Oschatzer Waagenfabrik Pfitzer eine selbst entwickelte Personen-Stuhlwaage, die heute noch beim traditionellen Ratsherrenwiegen zum Einsatz kommt.

Ratsherrenwiegen Oschatzer Stadtrat 2018 historische Stuhlwaage Nachbau Quelle: christian kunze

Das Waagenmuseum beherbergt eine Vielzahl dieser Messinstrumente. Doch wie funktionieren die eigentlich und wofür sind sie bestimmt? Dieses Wissen soll nicht verloren gehen. Deshalb wurden in der vergangenen Woche unter Regie des Döbelner Treibhausvereins von Schülerinnen und Schülern der Robert-Härtwig-Oberschule sechs Videoclips gedreht. Am ersten Tag vermittelte Johannes Gersten vom Treibhausverein die Theorie des Filmemachens, am zweiten und dritten Tag wurden die Videos gedreht und anschließend geschnitten. „Ehemalige Waagenbauer erklären vor der Kamera, wo die Waagen eingesetzt wurden, wie sie funktionieren und ihre Besonderheiten“, beschreibt Museumsleiterin Dana Bach das Projekt.

Medienstation geplant

Im Zuge der laufenden Neugestaltung des Oschatzer Waagenmuseums sollen die Videoclips künftig von den Besuchern an einer Medienstation angeschaut werden können. Die Museumsleiterin geht davon aus, dass die Medienstation im Mai/Juni nächsten Jahres in Betrieb genommen werden kann.

Projekt macht Spaß

Die Oschatzerin Leonie Jenke gehört zu den 17 Zehntklässlern der Härtwig-Oberschule, die sich im Rahmen ihrer Projekttage mit dem Dreh der Videos befasst haben. „Ich habe vorher nicht gewusst, wie die Waagen funktionieren und wie man Filme macht“, sagte die 16-Jährige, der das Projekt Spaß gemacht hat.

Von Frank Hörügel