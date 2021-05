Zeuckritz

Das ist schon ein seltenes Glück: Ingeburg und Kurt Böhme aus Zeuckritz konnten jetzt ihren 70. Hochzeitstag feiern. Gnadenhochzeit nennt man das Jubiläum, zu dem auch Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos) tief beeindruckt gratulierte: „Das ist die erste Gnadenhochzeit, die ich als Bürgermeisterin erlebe – so etwas gibt es sicher nicht oft.“

Guter Rat für junge Paare

Für das lange Eheglück hat Ingeburg Böhme einen ganz einfachen Rat: „Nicht sofort bei den ersten Schwierigkeiten auseinander rennen“, rät sie jungen Paaren. Und miteinander reden sei wichtig. „Wenn es Ärger gab, war auch bei uns manchmal ein paar Stunden Ruhe, aber dann haben wir uns immer ausgesprochen“, erzählt die heute 95-Jährige.

Erstes Treffen beim Tanz

Wie die lebenslange Romanze begann, daran kann sich der 91-jährige Kurt Böhme noch gut erinnern. „Wir haben uns im Tanzsaal in Bockwitz kennengelernt. Dort hat eine Drei-Mann-Kapelle gespielt und wir sind uns das erste Mal begegnet.“ Wann immer möglich, lief oder radelte der jung Verliebte vor über 70 Jahren von Zeuckritz nach Lausa, wo seine Ingeburg aufwuchs, zunächst ihr Pflichtjahr bei einem Viehhändler absolvierte und dann noch weitere Jahre auf dem Hof arbeitete.

Mit Pferd und Wagen zum Standesamt

Zu ihrer Gnadenhochzeit blieb der Himmel jetzt grau, als sie vor 70 Jahren heirateten, schien dagegen die Sonne. „Wir hatten schönes Wetter. Als wir in Lausa aus der Kirche kamen, war ein bisschen Wind, ansonsten war es herrlich“, erzählt die Zeuckritzerin. Schon am Tag zuvor war das Paar standesamtlich in Liebersee getraut wurden. „Wir hatten 1951 natürlich noch kein Auto, also sind wir mit Pferd und Wagen aufs Standesamt gefahren“, berichtet ihr Mann. „Das hat ein ganzes Weilchen gedauert“, fügte sie schmunzelnd hinzu.

Umzug über Nacht

Mit der Eheschließung verließ Ingeburg Böhme quasi über Nacht ihr Elternhaus und zog zu ihrem Kurt nach Zeuckritz. Probewohnen oder in wilder Ehe zusammenleben – das kam gar nicht infrage. Geklappt hat es dennoch. „Bis heute“, versichert sie. Dabei verhehlen beide nicht, dass auch schwierige Zeiten ihr gemeinsames Leben prägten, so mussten sie den frühen Tod ihres ältesten Sohnes verkraften. „Das ging nur zusammen“, sind sie überzeugt.

Große Familie ganz in der Nähe

Viele Jahre mussten sie Familie, Haus und Grundstück und die Arbeit – er als Landmaschinen- und Traktorenschlossermeister für die LPG Dahlen, sie in der Küche der Landgaststätte – unter einen Hut bringen. Heute freuen sie sich, dass Sohn und Tochter mit ihren Familien ganz in der Nähe sind. So ist der Kontakt zu den drei Enkeln und acht Urenkeln eng. Und natürlich gab es von allen viele gute Wünsche zur Gnadenhochzeit. „Uns Zweien ist heute eine große Ehre erwiesen worden – von Verwandten, Bekannten und unseren lieben Kindern“, freut sich Kurt Böhme.

Selbst weiter im Haushalt aktiv

Die Kinder sind es auch, die mit anpacken, wenn größere Arbeiten im Haushalt zu bewältigen sind. „Was ich kann, mache ich immer noch selber. Ich brauche schließlich ein bisschen Bewegung“, sagt Ingeburg Böhme bestimmt. Heute steht sie nicht mehr täglich am Herd, aber ab und zu kocht sie auch noch selbst – und bekommt dafür stets ein aufmerksames Lob von ihrem Mann, der viele Sätze im Gespräch mit „meine liebe Frau“ beginnt.

Spülmaschine nur selten im Einsatz

Und auch nach den Mahlzeiten hat Ingeburg Böhme noch in der Küche zu tun. „Meine liebe Frau hat eigentlich eine Haushaltshilfe“, sagt ihr Mann und zeigt in Richtung Spülmaschine, „das Gerät wird aber nur wenig genutzt.“ Die Zeuckritzerin winkt ab: „Das bisschen Geschirr von uns beiden, das wasche ich schnell so ab.“

Ein Wunsch für die Zukunft

So lebt das Paar noch immer in dem Haus, in dem sie vor 70 Jahren als Jungvermählte ihr gemeinsames Leben begonnen haben. „Wir sind glücklich und zufrieden bis in hohe Alter gekommen. Hoffentlich bleibt das noch eine Weile so“, wünscht sich der Ehemann.

Von Jana Brechlin