Ehepaar stiftet Mügelns Bankenzentrum neuen Sitzplatz

Mügeln

Die Mügelner Bankenroute hat wieder Zuwachs bekommen. Am Donnerstagabend wurde die 44. Bank der Mügelner Bankenroute offiziell eingeweiht. Mitglieder des „Bankenaufsichtsrates“, ein Gremium des Mügelner Stadtmarketingvereins „Meine Bischofsstadt Mügeln“ konnten dazu das Stifterehepaar Irene und Werner Burkhardt herzlich begrüßen.

Route gehört zur Gewohnheit

„Die Idee dazu entstand auf unseren regelmäßigen Spaziergängen. Ich stamme hier aus Crellenhain aus der Neusorge und so führt uns unsere Route oft über den „ Viehgraben“. Da wir beide nicht mehr die Jüngsten sind und es hier bergauf geht, haben wir oben immer eine Pause eingelegt, hatten aber nichts, worauf wir uns setzen konnten“, berichtet Irene Burkhardt (83). „Da dachten wir, spendieren wir doch eine Bank für die Mügelner Bankenroute, die hier aufgestellt wird“, so ihr Ehemann Werner (86), der eher als „Nello“ bekannt ist, ergänzend.

Heimatverbundene Stifterin

Lange bedurfte es nicht, bis die Seniorin ihren Mann überzeugt hatte. Nach den Dankesworten von Vereinschef Bernd Brink, schwelgte Irene Burkhardt in Kindheitserinnerungen: „Im Winter sind wir hier runter gerodelt und kamen erst am einstigen Gasthof mitunter zum Stehen. Da gab es noch richtige Winter mit viel Schnee.“ Die neue Bank hat der ehemalige Elektrofachmann selbst gebaut. Sie ist für zwei Personen gedacht und trägt den Schriftzug „Zum Viehgraben“.

Bänke für Kinder und Enkel

Es ist nicht die einzige ihrer Art, die er schuf. Von der Idee der Bankenroute fasziniert, baute Werner Burkhardt bereits 2011 auf seinem Grundstück in der Gartenstraße eine. Die „Privatbank“ konnte aber nicht in die Bankenroute aufgenommen werden, da jede der hier dazugehörigen Sitzmöbel frei zugänglich sein muss, so die Konditionen. Übrigens, auch für Enkel und Urenkel schuf der 86-Jährige Holzbänke und ist mit seiner Frau mächtig stolz drauf, so auch Nachhaltiges geschaffen zu haben.

Von Bärbel Schumann