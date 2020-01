Schiene vor Freizeit: Werner Springer ist Lokführer beim Verein „Wilder Robert“

Mügeln

In Werner Springers Leben ist immer was los. Und weil das so ist, muss geplant werden. Da ist kein Weg mit dem Auto umsonst. Auf jeder Tour wird noch irgendetwas mit erledigt. Falls es passt, kommen seine Frau und die beiden Hunde mit. Wenn er jedoch zu seiner Schicht bei der Döllnitzbahn aufbricht, fährt er meistens allein. Die Zeiten, in denen die Drei an den Wochenenden im Fahrgastraum mitfuhren, sind selten geworden. „Es ist dann doch immer ähnlich“, so die lakonische Begründung von Eva Springer.

Für ihren Mann Werner ist dagegen keine Fahrt wie die andere. Der 59-Jährige ist ehrenamtlicher Lokführer für den Förderverein „Wilder Robert“, übernimmt vor allem die Dampflok-Fahrten an den Wochenenden. Ohne ihn und die anderen Freiwilligen ließe sich der Fahrplan der populären Schmalspurbahn kaum halten.

6500 Mark für den Traum, eine Lok zu führen

Wenn Springer im Fahrerhaus steht, genießt er. Den Ausblick, die Ruhe, das Rattern des Zuges. Für diese Momente hat er Ende der 1990er Jahre seinen Lokführerschein gemacht. Dass die Fahrerlaubnis kommen musste, stand schon früh für ihn fest. Schließlich begleitet ihn das Interesse für die Eisenbahn von Kindesbeinen an, damals ging es vor allem um Loks im Miniaturformat. Später half er beim Aufbau einer Museumsbahn im Erzgebirge. Einen Zug selbst zu steuern – das fehlte noch. Also kratzte er 6500 Mark zusammen und absolvierte Theorie und Praxis. Über das Netzwerk verschiedener Eisenbahner in der Region kam er für letztere zum Förderverein „Wilder Robert“ aus Mügeln und machte dort seine Prüfung. Heute ist er nicht nur Mitglied im Verein, sondern auch stellvertretender Vorsitzender.

Am ersten Tag nach Bestehen fuhr der gelernte Maschinen- und Anlagenbauer bereits auf der Schiene. „Mein Ausbilder gab mir die Fahrerlaubnis und zeitgleich den ersten Einsatz. Es war ein Güterzug mit Personenbeförderung zwischen Mügeln und Oschatz“, erinnert sich Springer.

„Die Döllnitzbahn kann nicht ohne uns und wir nicht ohne sie“

20 Jahre später ist er ein alter Hase. Hat unzählige Glühweinfahrten mitgemacht, Kinder kutschiert und etliche Feiertagsdienste hinter sich. Viele vollgepackte Wochenenden, abseits der Arbeit und das über Jahrzehnte. Der 59-Jährige winkt ab bei der Frage danach, ob es ihm nicht manchmal zu viel wäre. „Klar, ich habe so manches Mal die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Aber ich mache es, weil ich will, dass die Bahn eine Zukunft hat.“ Bei der Döllnitzbahn direkt angestellt, sind etwa 13 Mann. Zu wenige. „Wir greifen daher wie ein Zahnrad ineinander. Die Döllnitzbahn kann nicht ohne uns und wir nicht ohne die Döllnitzbahn.“

Doch Springer macht mehr als das. Zusammen mit den anderen Mitgliedern baut er historische Züge wieder auf. Bildet sich dafür regelmäßig weiter. In der letzten Schulung ging es zum Beispiel um das Thema Bremsen. Es gab Zeiten, da hatte der Verein sogar eine eigene Lok. „Die mussten wir schweren Herzens abgeben, weil die Reparatur des Kessels unseren finanziellen Rahmen gesprengt hätte.“

Springer über die Arbeit im Förderverein:

Aber auch so gibt es genug zu tun. Allein die Wartung der Züge kostet viel Zeit. „So wie das Auto seinen TÜV braucht, braucht die Lok ihre Zuwendung.“ Springer ist froh, dass auf die Leute, die da sind, sich mit ihm engagieren, Verlass ist. „Wir helfen uns untereinander, egal was ist.“ Dann steigt er eben ins Auto und düst los, wenn etwas abseits der Planung zu machen ist. Ehrensache. Der 59-Jährige arbeitet in Chemnitz und lebt in einer angrenzenden Gemeinde. Wie einige seiner Mitstreiter bedeutet die Arbeit für die Schiene also immer einen gewissen Weg. Alles halb so wild, beteuert er. „Hauptsache es geht voran. Es ist immer schön, wenn was fertig wird.“

Seit er stellvertretender Vorsitzender des Vereins ist, kommt noch viel Papierkram obendrauf. „Meine Frau ist meine ,Sekretärin’ und hilft mir, Ordnung und den Überblick zu behalten.“ Immer wieder fragt der Eisenbahner sie nach Jahreszahlen, Namen oder Ereignissen – nur zur Sicherheit. Eva Springer ist voll involviert und kennt das auch nicht anders. Ihr Vater arbeitete im Gleisbau.

Eine heiße Dusche und ein Bier zum Feierabend

Ein Ereignis in seiner langen Geschichte beim „Wilden Robert“ beschäftigt den 59-Jährigen noch heute besonders. Ein Unfall 2013. Er fuhr den ersten Zug am Tag, als er mit einem Autofahrer, der auf dem unbeschrankten Bahnübergang stand, kollidierte. „Den Krach höre ich heute noch.“ Das Horn an der Zugspitze bohrte sich durch das Blech am Fahrersitz. Glücklicherweise hatte sich der Mann auf den Sitz nebenan gerettet. Und Springer schaltete so schnell, dass er mit Minimalgeschwindigkeit auffuhr. Die Bilder vom Unfall hat er noch auf dem Handy.

Natürlich verliefen die meisten Dienste nicht so spektakulär und nervenaufreibend. Zum Glück. Doch auch ein Dienst nach Plan kann schlauchen. Zwei Stunden vor Schichtbeginn da sein, zwei Stunden nach Schichtende bleiben und klar Schiff machen. Die schönste Belohnung zum Feierabend ist da eine heiße Dusche. „Den Schweiß und den Dreck abzuwischen, ist die wahre Freude.“ Dazu noch ein Bier und Springer kann beseelt nach Hause fahren. Bis zum nächsten Einsatz für die Schiene. Denn nur zur Arbeit und das Haus verwalten? Nichts für ihn. „Irgendwas muss man doch machen im Leben.“

Von Lisa Schliep