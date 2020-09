Ehrung für Oschatzer Vereine unter Corona-Bedingungen

Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos) hatte eingeladen – und Vertreter von 35 Vereinen kamen. Allerdings war bei der diesjährigen Vereinsehrung vieles anders als in den Vorjahren.

Jannis Bahr (Foto) an der Gitarre und My Uyen Phung am Klavier begleiteten die Vereinsehrung musikalisch. Quelle: Foto: Frank Hörügel