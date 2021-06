Eifersuchtsdrama beschäftigt Oschatzer Gericht

Oschatz

Angeklagt war der Unternehmer Cliff O.* aus der Gemeinde Wermsdorf wegen Sachbeschädigung und Nötigung. Der 53-Jährige erschien selbst nicht vor Gericht, sondern ließ sich von seinem Anwalt Ralph Horbas vertreten. Cliff O. soll die 28 Jahre alte Karina Z.* aus Oschatz wegen Eifersucht über einen längeren Zeitraum bedroht und drangsaliert haben.

Gemeinsame Jagd- und Urlaubsreisen

Dabei hatte alles so romantisch angefangen – und zwar an der Tankstelle in Wermsdorf. Hier jobbte die Studentin Karina Z., und hier verguckte sich der fast doppelt so alte Cliff O. in die junge Frau mit den rotbraunen Haaren. Der Angeklagte lud Karina Z. zum gemeinsamen Jagen ein, unternahm mit ihr Jagd- und Urlaubsreisen. Irgendwann hatten die Beiden ein Verhältnis. Doch dann lernte die Studentin – wieder an der Tankstelle in Wermsdorf – einen anderen, jüngeren Mann kennen. Mit Kevin H.* teilte sie ihre Leidenschaft für Pferde, ihre Leidenschaft für Cliff O. kühlte dagegen auf den Nullpunkt ab.

„Ihr werdet eure blaues Wunder erleben“

„Ich wollte nicht mehr, das habe ich ihm klipp und klar gesagt“, erzählte die 28-Jährige als Zeugin vor Gericht. Am 30. August 2019 traf sie sich noch einmal mit Cliff O., um reinen Tisch zu machen. Der Angeklagte habe zu ihr gesagt, wenn sie sich weiter mit ihrem neuen Freund Kevin H. treffe, „werdet ihr euer blaues Wunder erleben – nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann.“ Und dann habe er noch hinzugefügt, dass er sich mit Pflanzen auskenne, die für Pferde giftig seien. Karina Z. fasste das als Drohung in Richtung ihres Pferdes und der Pferde ihres neuen Freundes auf.

Zwei Autoreifen zerstochen

Dann war über ein Jahr Ruhe – bis zum 15. August 2020. In den frühen Morgenstunden wurden in Oschatz zwei Reifen des Autos von Kevin H. zerstochen und sowohl sein Auto als auch das von Karina Z. mit weißer Farbe beschmiert. Als Übeltäter vermutete das Paar Cliff O. und erstattete Anzeige. Gesehen habe sie den Angeklagten beim Reifen zerstechen und der Farbattacke jedoch nicht, so Katharina Z..

Alibi für Tatzeitpunkt

Der Anwalt des Angeklagten Ralph Horbas räumte ein, dass sein Mandant davon gesprochen habe, dass Karina Z. ihr blaues Wunder erleben werde. Der Angeklagte habe diese Aussage aber in Bezug auf ihren neuen Freund Kevin H. und dessen bisherige Frauenbekanntschaften geäußert. Von giftigen Pflanzen für Pferde habe Cliff O. jedoch nichts gesagt. Und für die Farbattacke und die zerstochenen Reifen am 15. August 2020 habe sein Mandant ein Alibi. Er sei zu diesem Zeitpunkt nachweislich bei einem Jagdausflug mit anderen Jägern in Brandenburg gewesen.

Verfahren wegen geringer Schuld eingestellt

Unter dem Strich konnten die Vorwürfe gegenüber dem Angeklagten nicht bewiesen werden. In Abstimmung mit Staatsanwalt Marek Ressel und Verteidiger Ralph Horbas stellte Richter Dr. Jörg Burmeister das Verfahren wegen geringer Schuld des Angeklagten ein. Einen Freispruch zweiter Klasse nennen das Juristen.

Von Frank Hörügel