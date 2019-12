Eigenheime: Nicht überall ist bauen möglich

Lampertswalde/Schöna

Lampertswalde bleibt bei Bauwilligen beliebt. Zur Sitzung des Cavertitzer Gemeinderates am Montag in Schöna standen erneut Bauvoranfragen auf der Tagesordnung. Die Gemeinderäte müssen dann über das Einvernehmen der Kommune abstimmen und dabei zum Beispiel beachten, ob die Projekte über eine Zufahrt erreichbar sind, wie die Abwasserentsorgung geregelt wird oder ob an der gewünschten Stelle überhaupt gebaut werden darf.

Das musste bei den aktuellen Anfragen zumindest teilweise verneint werden. Ein Immobilienbüro will zwei Flurstücke an der Sommerseite in Lampertswalde zur Bebauung mit jeweils zwei zweigeschossigen Eigenheimen vermarkten. Bei der ersten Anfrage konnte das gemeindliche Einvernehmen immerhin für den Bau eines Hauses im vorderen Bereich erteilt werden. Das zweite Haus, das dahinter entstehen sollte, würde im Außenbereich und sogar im besonders schutzbedürftigen FFH-Gebiet liegen, erklärte Bürgermeisterin Christiane Gürth (parteilos). „Das wäre zu nah an der Dahle. Wenn da ein richtiges Hochwasser kommt, wird es kritisch“, meinte auch Gemeinderat Mathias Miene ( CDU) mit Blick auf das zweite Haus. Bei der zweiten Anfrage für ebenfalls zwei Häuser konnte das Einvernehmen nicht erteilt werden, da beide Projekte hinter der Baulinie auf der Grünfläche liegen. Hier soll aber vorgeschlagen werden, das vordere Haus so zu verrücken, dass es innerhalb der Baulinie liegt. „Dann sind die Chancen auf eine Genehmigung höher“, so Gürth.

Von Jana Brechlin