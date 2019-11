Eigenheime im Fliegerhorst: Oschatz zahlt 136000 Euro zusätzlich für Aufforstung

Oschatz

Um die Erschließung von Bauland voranzutreiben, muss die Stadt tiefer in die Tasche greifen. Mehrheitlich beschloss der Stadtrat am Donnerstag, einen Vertrag mit dem Staatsbetrieb Sachsenforst zu schließen. Der Forst übernimmt im Auftrag der Verwaltung die Aufforstung von 3,2 Hektar Waldfläche als Ausgleich für eine ebenso große Fläche, die im Fliegerhorst, nördlich des Lärmschutzwalls zur Staatsstraße 38, weichen muss. Dort ist die Beseitigung von Wald nötig, um den zweiten Abschnitt des vorgesehenen Eigenheimstandortes erschließen zu können.

Paradigmenwechsel im Forst

Die Ersatzpflanzung ist eine Auflage des Sächsischen Waldgesetzes. Da Oschatz keine entsprechend große eigene Fläche bereitstellen kann, bot der Staatsbetrieb die Aufforstung an. Ausgesucht wurde dafür eine Fläche am Ortsausgang von Wermsdorf in Richtung Oschatz. Zum Preis von 136 545 Euro übernimmt der Sachsenforst sämtliche Sach- und Verwaltungskosten, die mit der Aufforstung verbunden sind sowie alle notwendigen Arbeiten und Leistungen, die in den kommenden fünf Jahren dafür anfallen.

Aufforstung Quelle: Roland Heinrich

Weitere Kosten gibt es für die Stadt nicht. Finanziert wird die außerplanmäßige Ausgabe aus den nicht benötigten Haushaltsmitteln für Straßenentwässerungsanteile. Sowohl Holger Schmidt ( CDU) als auch Uta Schmidt (Grüne) zeigten sich verwundert über die Entscheidung dass das seit Jahren als Bauland ausgewiesene Areal im Fliegerhorst plötzlich als Waldfläche betrachtet wird. „Ich bin immer für den Erhalt von Grün, aber dieser Paradigmenwechsel ist erstaunlich“, so Uta Schmidt. Sie enthielt sich ihrer Stimme.

Keine Betrachtung erhaltenswerter Bäume

Ebenfalls vom Enthaltungsrecht Gebrauch machte der zweite Grünen-Stadtrat David Pfennig. Er begründete dies auf Nachfrage der OAZ mit einer mangelnden Positionierung der Stadtverwaltung im Bezug auf die zu rodende Fläche im Fliegerhorst. „Es ist unstrittig, dass wir dieses Bauland brauchen Und es ist genau so unstrittig, dass dafür Platz geschaffen werden muss. Ich hätte mir allerdings gewünscht, dass hier etwas differenziert wird. Nach außen hin entsteht der Eindruck, es wird wieder Kahlschlag betrieben. Eine genauere Betrachtung darüber, ob gegebenenfalls schützenswerte Bäume erhalten werden können, gab es nicht.“

Von Christian Kunze