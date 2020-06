Großböhla

„Wenn du in einem Garten nicht lieben kannst, träumen oder dich betrinken kannst, asphaltier ihn, wofür ist er sonst gut“ – folgt man den Worten des britischen Gartenbauers Tim Smit, ist in Wolfgang Höschels Garten für all das ordentlich Platz. Satte 5000 Quadratmeter fasst das Areal, welches an den Großböhlaer Park grenzt – gäbe es am Ende des Grundstücks kein Tor, wäre der Übergang fließend.

Wegweiser durch grünes Paradies

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren beteiligte sich Wolfgang Höschel an der Initiative „Tag der offenen Gartenpforte“ – gemeinsam mit den privaten Gartenbesitzern Gottfried Kluge in Calbitz und Rüdiger Koch in Kleinforst. Zehn Jahre lang besuchten Wolfgang Höschel und seine vor drei Jahren verstorbene Frau Anregungen in über 150 englischen Gärten – und nun geben sie damit wiederum regionalen Gartenfreunden Anstöße, das eigene Grundstück zu bereichern. Die Resonanz am vergangenen Sonntag war groß, binnen zwei Stunden hatten sich schon über 50 Männer und Frauen eingefunden. In Zeiten der Abstandsgebote ist solch ein Garten ideal, um draußen etwas zu unternehmen, andere zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen und trotzdem kaum Gefahr zu laufen, das Infektionsgeschehen zu erhöhen.

Das Ergebnis des Höschelschen Gartentraums ist nicht nur schön anzusehen, sondern auch ordentlich Arbeit. „Meine Frau war immer für die Pflanzen und das Feine zuständig, ich eher für die groben Arbeiten“, sagt er. So war es unter anderem an ihm, einen Teich auszuheben und mit dem gewonnenen Material einen Hügel anzulegen. Dieser ermöglicht es, den Garten entlang mehrerer Wegweiser auf unterschiedlichen Pfaden zu erkunden. Neben den Fröschen im Teich und der Nachbarskatze finden sich in diesem Paradies zahlreiche nicht lebende Tiere zu Dekorationszwecken – vor allem für Kinder ist es ein Spaß, diese zu entdecken und zu zählen.

Ziel: Mehr Gärten im kommenden Jahr

Unterstützt wird Wolfgang Höschel bei der Gartenpflege und auch den Rundgängen zum Tag der offenen Gartenpforte von seiner Tochter Cordula und den Enkelkindern Paul und Karl Arthur. Das letztere durch den Großvater auch an die Mühe herangeführt werden, die so ein Kleinod macht, bestärkt die Hoffnung, dass sie einmal den grünen Daumen der Großeltern erben und mit eben solcher Begeisterung wirken.

Rüdiger Koch aus Kleinforst hofft, dass sich kommendes Jahr noch mehr Gartenbesitzer an der Aktion beteiligen. Er wirbt dafür, dass Oschatz und Umgebung bei dieser Initiative noch stärker im Vordergrund stehen. Immerhin ist für 2021 die nächste Kleine Gartenschau geplant und Oschatz nicht umsonst die Gartenstadt am Collm.

Von Christian Kunze