Wermsdorf

Mit Salutschüssen der Malkwitzer Schützen und Darbietungen der Nachwuchs-Tiger des Wermsdorfer Turnvereins startete der Ort am Sonnabend in die elfte Schlössernacht. Schon vor der Eröffnung waren die Höfe von Schloss Hubertusburg und Jagdschloss gut gefüllt – und im Laufe des regenfreien Sommerabends füllten sie sich noch mehr. Darüber, ob mehr oder weniger Besucher kamen, hörte man unterschiedliche Stimmen – mancher war durch parallel stattfindende Jugendweihefeiern verhindert.

Zur Galerie Zahlreiche Akteure der Gemeinde Wermsdorf und Partner aus der Umgebung ließen die elfte Wermsdorfer Schlössernacht zu einem besonderen Erlebnis werden.

Kulinarische Genüsse und historische Exkurse

Diejenigen, die kamen, erlebten nicht nur kulinarische, sondern auch musikalische Genüsse sowie historische Exkurse. Auch wenn die Zahl der Angebote auf der Straße zwischen den beiden Schlössern abgenommen hatte – genau genommen war hier nur die Feuerwehr mit Wasserspielen für Kinder zu finden – so gab es in den Schlössern allerhand zu entdecken.

Sonderausstellung, Schlosscafé und Livemusik laden ein

Die neue Sonderausstellung auf Hubertusburg, das Archiv des Heimatvereins Wermsdorf oder aber das Schlosscafé Olav Praetsch luden zum Verweilen ein, Konzerte in der Schlosskapelle oder die Livemusik der Unkomplizierten bis in die Nacht – diese Mischung lockte nicht nur Kinder an, die am Stand der Kita Sterntaler Ritter spielen wollen, sondern auch deren Eltern und Großeltern. Und auf dem Weg nach Hause begleitete die Besucher der Vollmond.

Von Christian Kunze