Ein Hektar Land für neues Zustellzentrum der Post in Oschatz verkauft

Oschatz

Das in einer Machbarkeitsstudie der Deutschen Post angedachte Zustellzentrum im Ortsteil Fliegerhorst nimmt Gestalt an. Der Oschatzer Stadtrat hatte sich bereits im August dieses Jahres mit dem Thema befasst und eine baurechtliche Formalie beschlossen. Jetzt beschäftigten sich die Stadträte erneut mit dem Thema und fassten einen handfesten Beschluss. Einstimmig stimmten die Abgeordneten dem Verkauf einer Fläche von rund einem Hektar Land im Gewerbegebiet „Oschatz Wermsdorfer Straße“ an die Deutsche Post AG zu.

Genau genommen sind es 8130 Quadratmeter, auf denen die neue Postinfrastruktur entstehen soll. Dabei handelt es sich um den Neubau einer Gewerbehalle für den Zustellstützpunkt. Die Halle soll rund 80 Meter lang werden. Das Grundstück befindet sich an der Hugo-Junker-Straße hinter der Schweißhalle.

Erlös von 122 000 Euro

Für die Stadt Oschatz kommt der Grundstücksverkauf in wackeligen Finanzzeiten sehr gelegen. Immerhin soll der Grundstücksdeal für 15 Euro pro Quadratmeter über die Bühne gehen. Rund 122 000 Euro Einnahmen werden mit dem Verkauf für die Stadtkasse erzielt. „Das Geld ist in der städtischen Finanzplanung für das dritte Quartal bereits berücksichtigt“, sagt der Oschatzer Beigeordnete Jörg Bringewald.

Gleichzeitig mit der Verhandlung des Kaufpreises ließ die Stadt abklären, ob die Veräußerung förderschädlich ist. „Im Vorfeld der Verkaufsverhandlungen erfolgte die Prüfung, ob hier ähnlich wie beim Verkauf der Flächen für den Solarpark anteilig im Rahmen der Zweckbindungsfrist Fördermittel zurückzuzahlen sind. Dies ist hier nicht der Fall“, so Bringewald.

Förderung überprüft

Die Oschatzer Stadträte zeigten sich mit dieser Erklärung zufrieden. Denn im Jahr 2017 mussten die Räte eine ziemlich bittere Pille schlucken. Damals wurde ein benachbartes Grundstück für die Errichtung eines Solarparkes verkauft und in der Folge mussten Fördermittel in Höhe von rund 128 000 Euro an den Freistaat zurückgezahlt werden. Diese Gefahr droht jetzt offenbar nicht. Vielmehr hofft die Stadt auf ein kleines Geschäft. „Die Grundstücksfläche steht jetzt mit einem Wert, der geringer als 122 000 Euro ist, in unseren Büchern“, so Bringewald. Mit den Einnahmen könnten wichtige Investitionen der Oschatzer Stadtentwicklung finanziert sowie die Erhöhung der Eigenanteile in Bereich Straßenbau abgedeckt werden.

Standort lange nicht genutzt

Die Oschatzer Stadträte sind froh, dass mit dem Verkauf ein weiterer Teil des seit Jahren ungenutzten Geländes am Standort mit Gewerbe belegt werden kann und damit auch Arbeitsplätze in der Region erhalten werden können.

Die Ansiedlung der Deutschen Post auf dem Gelände im Fliegerhorst könnte auch als Katalysator für den Bau der Westanbindung des Oschatzer Fliegerhorstes sein. Bisher erfolgt die Zufahrt noch über die Wermsdorfer Straße. Sollte die Westanbindung in Richtung Bundesstraße 6 mittelfristig erfolgen, dann gewinnt der Gewerbestandort auch für weitere Unternehmen zweifellos an Attraktivität.

Von Hagen Rösner