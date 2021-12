Ein Licht im Advent – damit das Lernen in Naundorf weniger anstrengend wird

Naundorf

Jeden Morgen bevor der Unterricht beginnt, legt die 15-jährige Florentine ein Funkgerät auf den Tisch ihrer Lehrer. Diese müssen bei Beginn der Stunde das Gerät aktivieren. „Ohne dieses Gerät kann ich kaum etwas verstehen“, sagt die Schülerin. Ein weiteres Tischfunkgerät steht für die Schüler bereit, welches diese von Tisch zu Tisch geben, damit Florentine auch die Antworten ihrer Mitschüler hören kann. Sie hat zwei verschiedene Hörgeräte.

Florentine ist von Geburt an hörgeschädigt

„Ohne die Geräte würde ich kaum etwas verstehen. Da würde mir nur das Lippenlesen helfen, doch das ist im Unterricht schwer.“ Florentine ist seit der Geburt hörgeschädigt. Es ist eine erblich bedingte Krankheit, ihrer Mutter und ihrer Schwester geht es ähnlich wie ihr.

Wechsel an die Evangelische Werkschule Naundorf

Die 15-Jährige ist in der sechsten Klasse an die Evangelische Werkschule Naundorf gewechselt. Die absolut richtige Entscheidung, findet sie. „Mir war sofort klar: Die Schule ist was für mich! Die Klassen sind kleiner, der Unterricht wird von der Geschwindigkeit an die Schüler angepasst, man hat mehr Zeit zwischen den einzelnen Unterrichtsfächern und die Schulassistentinnen achten ganz speziell auf uns. Auch meine Sitznachbarin hilft mir.“

Akustikdecke für leichteres Lernen

Um im Unterricht alles zu verstehen, muss sich Florentine stark konzentrieren. Das fällt ihr schwer, wenn die Umgebungsgeräusche zu groß sind. Die hohe Konzentration ermüdet sehr schnell. Eine Akustikdecke würde für weniger Schall sorgen. Und dieser ermöglicht ein klareres Hören. Nicht nur für Florentine – für alle wäre es ein angenehmeres Lernen. „Ein Schwerhöriger hört nicht automatisch leiser, sondern anders“, erklärt die Schülerin.

Für sie ist das Leben mit ihrer Beeinträchtigung zur Normalität geworden. Das hält sie nicht davon ab, sich ihre Zukunftsträume zu erfüllen. Denn sie weiß genau, was sie will. „Ich will Illustratorin werden. Ich male sehr gerne. Ich möchte meine Kunst weiter verbessern. Illustratorin für Bücher zu sein – das wäre mein Traum.“

Florentine möchte Illustratorin werden

Und um diesen Traum zu erfüllen, zeichnet sie beinahe jeden Tag. Fokussiert ist sie dabei auf das Malen von Manga-Figuren. Um dafür das richtige Gefühl zu bekommen, hört sie gerne japanische Musik. „Ich glaube, dass ich die Musik anders höre, als es Menschen mit gesunden Ohren tun.

Hoffnung auf ein Implantat

Bald bekomme ich ein Cochlea-Implantat für mein rechtes Ohr. Hier höre ich so gut wie gar nichts. Ich denke, dass ich dann auch noch mal ganz anders hören werde. Irgendwie mechanisch. Angst habe ich nicht. Schließlich werde ich dadurch besser hören – nur eben anders“, so die tapfere Schülerin. Bis zu drei Jahre könne es dauern, bis sich ihr Gehör an das Gerät gewöhnt. Nun freut sie sich, dass es bei ihr im Klassenzimmer hoffentlich bald eine Akustikdecke geben wird. Das würde nicht nur ihr, sondern auch ihren Mitschülern enorm beim Lernen helfen. Mit der Aktion „Ein Licht im Advent“ soll dieser Wunsch nun wahr werden.

So können auch Sie helfen.

Von Kristin Engel