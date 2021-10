Ein Schatz auf dem Boden? Oschatzer Museum lässt Kunst und Antiquitäten schätzen

Oschatz

Am 21.November wird im Museum Oschatz von 13.30 bis 17 Uhr der nächsteAntiquitäten- und Kunst-Schätztag veranstaltet. Der Torgauer Antiquitätenhändler Ingo Henjes nimmt wieder eine Wertbestimmung von Objekten vor. „Wenn der ein oder andere schon immer wissen wollte, was die geerbte Uhr, der goldene Ring von Oma oder das Aquarell in seiner Wohnstube wert ist und aus welcher Zeit dies stammt, kann sich an diesem Tag umfassend beraten lassen“, infomriert die Oschatzer Museumsleiterin Dana Bach. Egal ob Gemälde, Porzellan, Glas, Silber, Zinn, Militaria, Münzen, alte Bücher oder historisches Spielzeug – die liebgewonnenen Stücke können zur Wertbestimmung mitgebracht werden. Pro Objekt, welches zu schätzen ist, wird eine Gebühr von einem Euro erhoben. Eine Voranmeldung unter Ruf 03435/920285 ist zwingend notwendig. Jeder sollte sich auf maximal drei zu schätzende Objekte beschränken. Zum Schätztag müssen die dann gültigen Hygiene-, Sicherheits-und Verhaltensvorschriften eingehaltenwerden.

Von Hagen Rösner