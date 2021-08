Ein Tag Dauerregen beschert der Stadt Oschatz etwa 25 Liter Wasser

Oschatz

Endlich war er da, der langersehnte Landregen. Nach fast genau nach zwei Wochen Regenpause durften sich Landwirte, Forstwirte, Naturfreunde und Kleingärtner am Sonntagabend über einen einsetzenden Landregen freuen. „Das Tiefdrucksystem aus dem Osten brachte uns anfangs auch noch etwas Gewitter mit, dessen Donner noch gut über Oschatz zu hören war“, sagt der Oschatzer Hobbymeteorologe und Mitstreiter des Facebookdienstes „Unwetteralarm Sachsen“ Sebastian Schuffenhauer.

Bis Montag 14 Uhr wurden rund 25 Liter pro Quadratmeter registriert. „Das ist im Jahresvergleich für den August schon ordentlich“, sagt Schuffenhauer. Der letzte Niederschlag ging in Oschatz am 9. August runter. Das waren damals rund 16 Liter Regenwasser. Damit liegt Oschatz im August schon bei einer Regenmenge von reichlich 40 Litern pro Quadratmeter. „Im Durchschnitt haben wir im August jährlich zwischen 40 und 60 Liter Regen zu verzeichnen“, so der Wetterbeobachter.

Weniger Regen als angesagt

Innerhalb der regionalen Niederschlagsverteilung liegt Oschatz noch am unteren Rand der Prognose. „Ursprünglich kam die Wetterfront genau auf uns zu, ist dann aber abgedriftet. In Leipzig jedoch ist der Regen wesentlich intensiver runtergekommen, so dass wir stellenweise zwischen 80 und 120 Liter pro Quadratmeter gesehen haben“, erklärt Schuffenhauer.

Entspannung bei Waldbrandgefahr

Viele Berufszweige, die auf ausgewogenes Wetter angewiesen sind, können erst einmal aufatmen. Zuletzt hatte die zweiwöchige Regenpause schon wieder die Waldbrandgefahr gesteigert. Der fast 24-stündige Dauerregen hatte offenbar keine Auswirkung auf das Einsatzgesehen der Oschatzer Feuerwehr, zumindest zeigt die Einsatzstatistik keine entsprechenden Einträge.

Übrigens wird uns der Regen in dieser Woche noch erhalten bleiben. Zur zweiten Wochenhälfte ist erneut Niederschlag angekündigt worden.

Von Hagen Rösner