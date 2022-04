Oschatz

Endlich kann es wieder losgehen. Bei den Mitarbeitern der Oschatzer Lebenshilfe kribbelt schon seit langem wieder der „Grüne Daumen“, werden sich Gewächshäuser am Thalgut wieder mit frischem Grün füllen. Auf vier bis fünf Hektar Land, also auf ungefähr sechs Fußballfeldern, arbeiten täglich zwischen 25 und 30 Beschäftigte der Gärtnerei der Lebenshilfe Oschatz. Sie erledigen neben den Arbeiten in der Gärtnerei auch noch andere Tätigkeiten.

„Das Areal ist schön abgelegen und ruhig. Das ist Therapie pur“, sagt Leiterin Katrin Fischer. Mensch mit Beeinträchtigungen gehen hier ihrem Tagwerk nach. Eine Gruppe sitzt gerade beim gemeinsamen Frühstück. Zur Feier eines Geburtstags gibt es Bockwurst und Toast. Entsprechend gestärkt gehen die Beschäftigten wieder ihrer Arbeit nach. Und die ist vielfältig.

Gemeinschaft setzt auf ein Miteinander

Über die Wintermonate ist auf der Außenanlage freilich weniger zu tun. In der Zeit bemühen sich die Mitarbeiter um Aufräumen- und Säuberungsarbeiten. Die können sich sehen lassen. Das gesamte Areal blitzt und ist aufgeräumt. Ferner stehen Fremdfirmenaufträge an. Die „Heu-Profis“, wie Fischer sie liebevoll nennt, bereiten Nahrung für Nagetiere vor. Dazu stopfen sie an Metall- und Holztischen im Inneren des Gewächshauses Holzröhren mit Heu. Lauter geht es im Nebengebäude zu.

Die Männer verpacken vorbereitetes Kaminholz für den Holzhandel in Säcke. Innerhalb von Minuten wird ein Lagerraum ein- und ausgeräumt und mit Strohballen gefüllt. „Die Leute erledigen das mit Hingabe“, sagt Fischer. Im Freien geht es dem gefallenen Laub an den Kragen. Mit dem herrlichen Frühlingswetter steigt die Laune bei den fleißigen Helfern gen Mittagsstunde. Zwischendurch gönnt sich der eine oder andere eine Raucherpause. Dazu gesellen sich nicht nur die Kameraden. Katze Bärbel schleicht um die Beine. Klar ist: die Gemeinschaft setzt auf ein Miteinander. „Das ist ein gutes Hand in Hand arbeiten. Hier ist unglaublich viel Potenzial da“, erklärt Fischer. „Es kann jeder auf seine Art irgendwas. Die Beschäftigten wissen, wer was kann und helfen einander“, so die gelernte Baumschulgärtnerin.

Täglicher Verkauf saisonaler Produkte

Fischer ist seit einem Jahr bei der Lebenshilfe, hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Zur Aufgabe der Leiterin gehört auch das Abfangen von Arbeitern, die auf dem Gelände unterwegs sind. In die Mahnung der eingeteilten Aufgabe nachzugehen, fallen Witze und Späße auf beiden Seiten. Hier ist keiner um einen flotten Spruch verlegen. Es ginge nicht nur um die Gruppenleitung und die Arbeit in der Gärtnerei, sagt Fischer. „Ich habe immer ein offenes Ohr für alle und höre zu.“ Dabei gehen Fischer und ihre Produktionsmitarbeiter auf die Wünsche der Beschäftigten ein. Ein großes Feld wich beispielsweise mehreren überschaubaren Beeten, um die Arbeit zu erleichtern. Die ist alles andere als leicht. Auf den Feldern wird vorwiegend in Handarbeit gewirtschaftet. „Wir haben kaum Maschinen, das ist fast alles manuell Arbeit. Auch bei 30 oder 40 Grad Celsius.“

Derweil laufen schon die Vorbereitungsarbeiten für den Anbau von Gurken und Tomaten im Gewächshaus. „Anbauen, pflegen, von dem, das gedeiht und wächst, ernten, verkaufen“, beschreibt Fischer die Arbeit ihrer Schützlinge. Die Gärtnerei baut nicht nur einheimische Gemüsesorten sowie Feld- und Futterfrüchte an. Die saisonalen Produkte aus dem Gewächshaus verkaufen die Beschäftigten täglich im kleinen Gärtnerei-Laden an Kunden aus der Region.

Fazit am Ende des Tages: Das Arbeiten ist ein Miteinander ohne Stress, aber mit klaren Aufgaben. „Wir wollen eine Lebensaufgabe schaffen und die Teilhabe am Leben ermöglichen.“

