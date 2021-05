Ein ganz besonderer Bau: Oschatzer Platten für Dresdner Würfel

Oschatz

Die Technische Universität Dresden errichtet derzeit an der Ecke Einsteinstraße/Zellescher Weg ein Gebäude, dass ein Laboratorium beheimaten und als Veranstaltungsstätte für den Universitätsbetrieb dienen soll. Mit 220 Quadratmetern Größe gehört es eher nicht zu den Giganten auf dem Campus. Aber es ist das weltweit erste Haus aus Carbonbeton und wesentliche Bauteile dafür kommen aus Oschatz.

Ein Stück Oschatz im „Ergebnishaus“

Das „Ergebnishaus“– so der Titel des Projektes – besteht aus „Cube“, also einem Würfel, oder auch Box genannt und einer geschwungenen Dachkonstruktion. Während jetzt, nach den wahrscheinlich letzten Frösten dieses Winters, das Dach aus doppelt gekrümmten Twist-Schalen vor Ort gefertigt wird, wurde der Würfel aus im Januar in Oschatz hergestellten Platten montiert.

„Wir haben zwei Wochen lang eine gesamte Schicht hindurch die Elemente für dieses Projekt in Dresden produziert“, erläutert Birgit Zocher, Prokuristin des Betonwerkes Oschatz. Die Box ist knapp elf Meter lang, rund fünf Meter breit und 6,70 Meter hoch, also zweigeschossig.

Vorbote des Würfels steht am Betonwerk

Ein „Vorbote“ des Würfels steht auf dem Parkplatz des Oschatzer Betonwerkes. Allerdings ist er eingeschossig und nicht so lang wie das Gebäude in Dresden. „Vor zwei Jahren haben wir im Betrieb die Technologie getestet“, erklärt Birgit Zocher. Das habe sowohl die Herstellung als auch die Montage der Elemente betroffen. Dabei habe man eine Menge Erkenntnisse gewonnen.

Platten in verschiedenen Farben

Tatsächlich ist seit dem Aufbau des ersten textilbewehrten Betonbauwerkes, der Döllnitzbrücke zum Oschatz-Park, nicht nur eine Menge Zeit vergangen, sondern auch viel Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet worden. Statt Glasfasergelegen verwendet man jetzt maschinell gefertigte Matten aus Karbonfasern. Mittlerweile kann man Platten, die durch dieses Material verstärkt werden, auch in verschiedenen Farben herstellen, ist also bei der Fassadengestaltung variabel geworden. Und man hat Erkenntnisse dazu gewonnen, wie man zwischen solchen Platten eine Dämmung einbauen kann.

Carbon-Betonelemente sind leichter

Leichter als stahlbewehrte Betonelemente sind jene mit Carbonbeton ohnehin. Da bei herkömmlichen Bauelementen viel Beton benötigt wird, um den eingelegten Stahl vor Korrosion zu schützen, können die Elemente aus Carbonbeton dünnwandiger hergestellt werden. Das spart Energie bei der Zement- und Betonherstellung sowie beim Transport. Die Dämmung sichert, dass auch die montierten Wände keine Energiefresser sind.

An der TU Dresden spart man nicht mit Superlativen, wenn es um das Ergebnishaus geht. Sandra Kranich, die für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Bauforschungsprojekt Carbon Concrete Composite e. V. zuständig ist, bezeichnet das Vorhaben als „Meilenstein der Baugeschichte“. Es soll zum einen die Leistungsfähigkeit des Materials unter Beweis stellen und zum anderen das breite Spektrum an Möglichkeiten in Architektur, Technologie und Wirtschaftlichkeit eindrucksvoll präsentieren. „Es ist möglich ein Gebäude mit diesem Material zu errichten und es ist wirtschaftlich“, betont sie.

Von Axel Kaminski