Liptitz

Gern hätte Jürgen Fiebig am Sonnabend beim Hoffest den Besuchern seines Geflügelhofes mehr Einblicke in die Haltung der rund 4000 Hühner hier gezeigt. Die Rundgänge, bei denen man die Tiere im Freiland sehen sollte, konnten aufgrund des ergiebigen und lang anhaltenden Regens jedoch nicht wie geplant stattfinden. Wer wollte schon auf dem Weg durchs Gras klatschnass werden?

Tatsächlich hatten sich auch die Hühner, die sonst hier über viel Auslauf verfügen, bei diesem Wetter lieber in ihre beiden Ställe zurückgezogen. Zu sehen gab es trotzdem eine Menge: wie die Eier vom Band aus dem Stall kommen und sortiert werden, das Angebot des Hofladens rund um Produkte um Huhn sowie Ente, Gans und Schwein, die der Betrieb am Hauptsitz in Wagelwitz hält.

Was unterscheidet den Betrieb von anderen?

Wer wollte, konnte im Gespräch mit Jürgen Fiebig auch erfahren, wie sich sein Betrieb von anderen unterscheidet. „Wir verwenden für das Futter kein Raps und keine gentechnisch veränderten Produkte“, betonte der Landwirtschaftsmeister. Dies – sowie die Freilandhaltung – schlage sich in Geruch und Geschmack der Eier nieder. Diese Qualität habe sich in den zehn Jahren, die Jürgen Fiebig im Geschäft ist, herumgesprochen. „Wir beliefern neben der Brotschule des Backhauses Wentzlaff in Leipzig eine ganze Reihe von Hotels und Restaurants dort“, erläutert der Unternehmer.

Die Qualität ist aber offensichtlich auch für viele Kunden, die kleinere Mengen kaufen, ein wichtiges Kriterium. „Wir kennen das Geschäft in unserer Stadt und wollten heute mal sehen, wo die Erzeugnisse herkommen“, sagte Christine Ubel aus Grimma. Sie kaufte – wie geplant – nur Eier und ließ sich von den vielen anderen Angeboten nicht verleiten. Brigitte Weber aus Zaschwitz hat das Fest mit ihren Urenkeln besucht. Diese hatten sich auf einen Ritt auf einem Pony gefreut, was aber aufgrund des Wetters nicht möglich war. Die kleine Kutschfahrt stattdessen war allerdings ein gern akzeptierter Ersatz.

Von Axel Kaminski