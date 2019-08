Calbitz

Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster stieg ein Unbekannter am Mittwoch in ein Eigenheim im Wermsdorfer Ortsteil Calbitz ein und durchsuchte alle Zimmer. Mit Bargeld, diversem Schmuck und einer Kettensäge verschwand der Einbrecher und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Einbruch ist zwischen 6.45 und 14.45 Uhr erfolgt.

Nun ermittelt die Kripo

Der Stehlschaden wurde von den Geschädigten, die nach dem Feststellen des Einbruchs sogleich die Polizei riefen, mit einer niedrigen vierstelligen Summe beziffert. Kripobeamte haben die Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Von lvz